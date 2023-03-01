台海軍情》聯兵營赴美受訓為何選542、333旅？ 學者點出這些關鍵

陸軍333旅實施戰備偵巡任務。（軍聞社）

2023/03/01 13:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台美軍事合作獲得突破性進展，陸軍最快於今年下半年派542旅、333旅下轄聯兵營赴美受訓，學者分析，542旅、333旅皆為國軍重要打擊部隊，前者可能成為新型M1A2T戰車接裝單位，後者則為南台灣要地防守、反登陸作戰的勁旅，待交流完畢後，可望成為國軍的「種子部隊」，運用美軍發展城鎮作戰、多領域作戰、野戰防空的實務經驗，發展適合國軍防衛作戰的用兵之策。

國防部最快於今年下半年派陸軍542旅、333旅所屬營級單位赴美受訓，雖軍方未進一步敘明細節，但國防部長邱國正日前於立法院表示，我國與美國間的交流未停止過，比起班、排級，營級層級更高，要考慮戰術問題、如何用兵，雙邊交流目的為相互觀摩，並了解作戰方法、參謀作業與用兵思維。

考量國際建軍趨勢及我國防衛需求，前國防部長嚴德發於2019年推動「可恃戰力專案」，將陸軍542旅、333旅在內的7個打擊旅，以及關渡指揮部下轄營級單位，重新編組為23個「聯合兵種營（combined arms battalion）」。以542旅為例，該旅曾下轄3個戰車營、1個機械化步兵營與1個砲兵營，需仰賴各營相互配合，才能有效發揚戰力；但打散重編後，改為下轄3個聯兵營及1個砲兵營，每個聯兵營即配屬戰車、裝甲車、迫擊砲、便攜式防空飛彈及反裝甲飛彈，具備更優異的獨立作戰能力。

此外，聯兵營也具備更高的機動性及更好的聯合作戰能力，國防部曾發布報告揭露，在主戰裝備逐漸獲得之後，聯兵營的機動速率將提升至時速70公里，比舊有編制提升20公里，聯兵營亦新設海軍、空軍、陸軍航特部聯絡官，以利跨單位協同作戰。

對於國軍擬派542旅、333旅營級單位赴美受訓，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今受訪指出，542旅部隊屬性為裝甲旅、333旅則為機步旅，都是國軍重要的打擊部隊，其中542旅擬換裝美製M1A2T戰車，若赴美受訓的國軍官兵，有實兵訓練需求，即可運用美軍M1戰車參與訓練，以利於未來接裝時「無縫接軌」。

至於333旅，實屬南台灣要地防守、反登陸作戰的關鍵戰力，隨著國軍恢復徵集一年期義務役，542旅、333旅這二個「拳頭」部隊可與後備部隊「拘打配合」，阻殲意圖登陸、深入我方內陸要地的敵軍。

至於交流成效，蘇紫雲表示，542旅、333旅赴美受訓的營級部隊，未來可成為「種子部隊」，汲取美軍發展城鎮作戰、多領域作戰、野戰防空的實務經驗與規劃後，擬定符合國軍防衛作戰需求的方針。另外，若國軍得以與美國陸軍交流，美軍逐步將中程飛彈納入編制的規劃與用兵思維，也可作為國軍陸續採購「海馬斯」多管火箭系統（M142 HIMARS）的參考依據。

國防部今年度預算書揭示，陸軍自明（2024）年起3個年度，將獲得美製108輛M1A2T戰車，預計部署於北台灣衛戍中樞。陸軍亦自2021年起編列4.5億餘元預算，於新竹長安營區興建靶場、射擊場、駕駛訓練場等設施，做好接裝及訓練準備。

陸軍542旅CM11戰車於演訓時發射砲彈。（軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法