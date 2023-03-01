立委提建立口罩回收機制 張子敬：先評估技術可行性

立委今天質詢環保署時表示，希望研議口罩回收機制。環保署長張子敬回應，必須先評估口罩回收技術可行性。（記者王藝菘攝）

2023/03/01 13:47

〔記者陳嘉怡／台北報導〕疫情期間為了防疫，民眾經常每天一片醫療口罩，造成垃圾量暴增。立委今質詢環保署時表示，國內已有業者研發出可百分之百回收的塑膠口罩，希望環保署研議口罩回收機制。環保署長張子敬回應，必須先評估口罩回收技術可行、具有再利用價值，才會考慮納入回收體系並研議徵收費用或補貼等方式。

立委溫玉霞表示，口罩因為不能回收，只能當成一般垃圾燃燒，造成地球污染，但現在國內有業者研發可以百分百回收的口罩，包含鼻翼部分也可以用塑膠材料製作，可以做成塑膠粒料或其他再生產品，如果台灣能做到口罩回收，相信歐盟會說「Taiwan Can Help」。

立委蘇巧慧也指出，現行醫療口罩有三種主要材料，包含罩身的不織布、鼻線的鋼條、耳帶棉繩，要拆解回收較困難。但現在有業者研發出全塑膠材料製作的口罩，增加回收可行性。據她了解，該業者願意開放專利，讓全台口罩業者使用，且此技術不會增加成本、造成消費者負擔，希望政府可以建立口罩回收機制。

張子敬則回應，環保署一向是贊同能做回收就會支持，如果口罩能夠從源頭就用單一材質製造，後端會比較容易回收，不過綠色設計不能只有一家業者，如果多家業者都採用此模式製造口罩，口罩回收技術才會可行、有再利用價值，會研議現行口罩回收技術是否可行，才會考慮納入回收體系並研議徵收費用或補貼等方式。

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