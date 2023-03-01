不滿「柯規蔣隨」 台北社子島自救會怒嗆：杯葛剔除徵收說明會

台北市政府也將於3月4日召開剔除徵收說明會，社子島自救會不滿市長蔣萬安延續前朝開發方案，今到市府前陳情，要求停開說明會。（記者鄭名翔攝）

2023/03/01 13:07

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市社子島開發案正由內政部審議區段徵收範圍中，台北市政府也將4日召開剔除徵收說明會，社子島自救會不滿市長蔣萬安延續前朝開發方案，今（1）日到市府前陳情，要求停開說明會，否則將率陳情人杯葛到底，並提出「不要前市長柯文哲開發方案、市長蔣萬安應重新溝通」等訴求，喊話蔣萬安落實選前承諾、重啟由下而上溝通。

對此，代為接下陳情書的台北市地政局副局長王瑞雲表示，「生態設子島」仍為開發大方向，然中央希望北市府可持續與社子島居民溝通，因此無論是說明會或工作坊等都會持續進行，且只要當地還有不同聲音，就會持續以大型說明會、在地工作坊、或1對1家裡個案等方式繼續不停歇溝通。

社子島自救會發言人李華萍今指出，蔣萬安在選前曾承諾，將以最大誠意與同理心處理聚落保留，但上任後首次舉辦的說明會，竟仍是沿用前朝柯市府所提的舊方案，向居民說明剔除條件，此完全無視居民要求重新研擬聚落保留範圍的訴求，「柯規蔣隨」令多數社子島居民都無法接受，要求蔣市府取消說明會，否則將率眾杯葛。

自救會提出「不要炒地皮，社子島要原地安居」、「不要大開發，台北人要韌性城市」、「不要柯方案，蔣市府要重新溝通」、「不要再擺爛，蔣市府先輔導修繕」等四大訴求；李華萍強調，蔣萬安應撤銷不當生態社子島開發案，將社子島主權還給居民。

政治大學地政系教授徐世榮則指出，社子島開發案涉及憲法保障人民財產、生存、工作權，而全世界自由民主國家中只剩台灣還在使用嚴重侵害人民財產權的區段徵收，且社子島因威權違憲的都市計畫導致被禁建53年，居民面臨此雙重壓迫，呼籲蔣萬安應拿出誠意、「讓社子島人有尊嚴的活」。

李華萍重申，社子島區段徵收、強徵民地，將導致1萬1千多人面臨迫遷命運，要求蔣萬安撤銷此案，重啟由下而上的溝通，達到解除禁建、原地改建、九大聚落無條件剔除全數保留的在地訴求。

台北市地政局副局長王瑞雲（左）代表接下陳情書。（記者鄭名翔攝）

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