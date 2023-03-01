藍營質疑桃市長任內出訪大撒幣未見報告 鄭文燦辦公室斥造謠

國民黨今（1日）召開記者會，指行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，兩次出訪歐洲、美西就花費1500多萬元，網站上卻連報告都看不到，甚至未公開招標委託特定旅行社。對此，鄭文燦辦公室駁斥，從未透過旅行社代為規劃。 （資料照）

2023/03/01 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨今（1日）召開記者會，指行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，2次出訪歐洲、美西就花費1500多萬元，網站上卻連報告都看不到，甚至未公開招標委託特定旅行社。對此，鄭文燦辦公室駁斥，從未透過旅行社代為規劃。

南投立委補選將於3月4日投票，面對民進黨緊咬國民黨候選人林明溱擔任南投縣長期間多次出訪浪費公帑，國民黨今開記者會反擊，指控鄭文燦也是大排場的出訪行程，民進黨不用同樣標準監督嗎？

鄭文燦辦公室澄清，鄭文燦於桃園市長任內出國報告都可在桃園市政府網站上查得，國民黨指控未公開出國報告純屬造謠，而訪問團採購方式都必須符合出國要點及採購規定辦理。國外出訪政治拜會、商務參訪及會見僑胞等行程，均由市政府各權責單位負責接洽安排，由桃園市政府秘書處負責整合，從未透過旅行社代為規劃。

鄭文燦辦公室指出，鄭於市長任內國外出訪案，循效益原則，均依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標。過去兩任縣長（朱立倫及吳志揚），國外出訪案也曾採取相同或是類似方式辦理。

鄭文燦辦公室強調，鄭率團出訪，不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。經費使用係因為團員人數、天數及國家有所不同。鄭於市長任內，與18座國外城市締結友好城市，大幅提升桃園市的國際能見度，為台灣建立外交成果。

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