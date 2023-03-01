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    日本草莓農藥超標18倍 逾5噸中國烏魚子檢出毒禁藥「結晶紫」

    日本草莓。（記者吳亮儀翻攝）

    日本草莓。（記者吳亮儀翻攝）

    2023/03/01 12:56

    〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布邊境稽查結果，一批自日本出口的鮮草莓共333公斤被檢出農藥超標違規，是我國標準值的18倍之多。

    日本草莓、智利櫻桃是冬季進口食品單一項目違規大宗，日本草莓近期已經累計12批違規；智利櫻桃進口量大，時常一週就有上百公噸因農藥超標違規，都須退運或銷毀。日本草莓、智利櫻桃違規次數多，但食藥署屢次以「暫停進口須由行政院決定」、「涉及高層」為由，持續開放進口，但產季期間，幾乎每週都被檢出違規。

    另外，又有12批智利出口的櫻桃被檢出農藥違規，重量數高達188公噸，半年來已累計37批。食藥署北區管理中心科長陳慶裕說，目前應會持續開放進口到3月底產季結束，不會禁止進口。

    由「上佳水果公司」進口的333公斤日本草莓被檢出殘留農藥氟尼胺高達0.18ppm，是我國標準0.01ppm的18倍之多。由於日本草莓屢次違規，日本交流協會也要求我國放寬兩項農藥殘留標準，就包括氟尼胺，目前我食藥署尚未通過，一旦通過，代表我國可容許進口草莓上殘留更高劑量的農藥。

    另外，中國出口的「冷凍烏魚子」高達5412公斤被檢出動物用藥「Leucocrystal violet（還原型結晶紫）」1ppb違規。結晶紫或稱「龍膽紫」，是一種三苯甲烷系染料，具有殺菌或殺寄生蟲作用，但由於動物實驗顯示結晶紫有致癌及導致基因突變的風險而遭禁用，尤其致癌風險的報告比孔雀綠稍多。

    中國出口的食品還有多批違規，包括菊花2.3公噸被檢出農藥陶斯松殘留違規；冷凍水煮鮑魚14.1公噸被檢出禁藥磺胺甲基噁唑殘留；塑膠叉子溶出試驗不合格等。

    另外，本週公布的邊境稽查不合格商品還包括法國出口「乾羊肚菇」農藥殘留不合格、韓國出口「辣炒小麥年糕」農藥殘留不合格、日本出口「乾辣椒圈」農藥殘留不合格、菲律賓出口「尿蝦」重金屬鎘超標、薩摩亞島出口「冷凍石喬魚」重金屬甲基汞超標等。

    智利櫻桃。（記者吳亮儀翻攝）

    智利櫻桃。（記者吳亮儀翻攝）

    中國「冷凍烏魚子」。（記者吳亮儀翻攝）

    中國「冷凍烏魚子」。（記者吳亮儀翻攝）

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