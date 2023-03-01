促轉會指兩蔣塑像處置程度有待改善 國防部：飲水思源

憲兵指揮部大門口，有一座蔣介石銅像，民眾在林森北路上清楚可見。（資料照）

2023/03/01 12:47

〔記者吳書緯／台北報導〕促轉會去年在依法解散前的報告指國防部對兩蔣塑像處置的積極程度有待改善；根據國防部近期報告，國軍目前仍有185座的兩蔣塑像、遺像，其中109座已存放於室內；國防部強調，兩蔣是國軍建軍發展重要歷程的一部，與國軍有密不可分的淵源，基於尊重歷史與飲水思源的立場，將透過多元管道，教育官兵國軍光榮歷史與堅定愛國信念。

促轉會過去曾指出，依「促進轉型正義條例」所規定的「威權統治者」，應符合「威權時期的統治者」、「破壞自由民主憲政秩序建立威權體制者」、「利用威權體制侵犯人權者」三個要件。在台灣威權統治時期的統治者，符合此三要件者有蔣介石、蔣經國。

國防部近期提交給立法院「國防部轄管兩蔣塑（遺）像多元處置方式」書面報告，指出目前依前促轉會建議，朝向塑像隨營區整建移列室內空間展示方案，目前國防部轄管兩蔣塑像、遺像共計185座，已存於室內空間109座。

國防部稱，在秉承行政中立與軍隊國家化立場，以「繼志承烈，踵武前賢」的教育主軸，凝聚愛國信念與精神戰力，將相關紀念物與國軍尊重歷史、軍隊國家化及軍人武德的立場鏈結，展現國軍時刻守護國家安全與百姓福祉的決心。

國防部在報告中強調，配合「國家轉型正義教育行動綱領」規劃，將轉型正義的學習內涵融入年度人權及法治課程，並透過莒光日教學、青年日報、奮鬥月刊等文宣管道，鼓勵官兵認識轉型正義核心價值與理念。

然而，據掌握，軍方內部統計資訊中，近4個月內軍方刊物提及轉型正義、人權、威權統治相關議題的文章雖有12篇，但多為社論性質，或是軍媒報導總統蔡英文接見外賓的內容，也被歸類為軍方於轉型正義教育的成果。

針對軍方仍有近200座兩蔣塑像，台灣大學政治學系副教授陳世民昨受訪指出，年輕一輩的軍官多有「軍隊國家化」的概念，但不可諱言部分國軍中高階將領因為父執輩就是軍人或是長輩在1949年跟隨蔣介石來台，又或是成長過程接受黨國教育，仍抱有大中國情感，而蔣介石就是這種情感的投射，使得國防部過去在兩蔣銅像處置上較為消極的原因。

「統一是蔣介石所追求的方向」，陳世民表示，雖然蔣是以反攻大陸的形式，但與中共在統一的方向一致，而若軍人在國家認同上也是大中國思想者，就有可能被中國吸收，而台灣國家安全上現有的問題，就是因為認同問題無法團結整支軍隊，「民主保台」的想法，應作為台灣國家安全的最低共識。

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