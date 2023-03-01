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    美國撤僑計畫？AIT：土耳其大地震後的天災應對提醒

    2月初土耳其和敘利亞發生毀滅性地震後，AIT向美國公民發布災難應對資訊。（擷取自AIT網站）

    2月初土耳其和敘利亞發生毀滅性地震後，AIT向美國公民發布災難應對資訊。（擷取自AIT網站）

    2023/03/01 12:21

    〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體近日報導在台美國公民上週收到來自美國在台協會（AIT）的通知，若兩岸局勢升溫，可能會展開以地震為代號的撤僑計畫。不過AIT今天對此回應指出，該信件是在土耳其和敘利亞發生毀滅性地震後，向美國公民發布的天災應對資訊，公告全文也未提及兩岸局勢或戰爭等內容。

    AIT發言人聲明表示，海外美國公民的福利和安全一向是國務院的最高優先事項之一。在土耳其和敘利亞發生毀滅性地震後，AIT於2月10日向在台灣的美國公民發布有關應對緊急天災的資訊，同樣的資訊也公告在AIT網站上。

    AIT發言人指出，美國在台協會定期透過網站、以及與在智慧旅行者註冊計畫（Smart Traveler Enrollment Program）登錄的美國公民聯繫更新消息。這是國務院和全球美國公民之間定期且持續互動的一環。

    根據AIT網站，2月10日發布的訊息指出：「本週土耳其發生毀滅性地震的消息提醒了我們，天災隨時可能發生，而做準備的最佳時機就是此刻。美國在台協會提醒在台灣的美國公民，台灣處於容易發生災害的地區。如果受到意外天災的影響，您自身的準備將是最重要的。」

    AIT建議美國公民整理「隨身急難包」，以防需要快速離開家。也需準備一個「停留包」，確保有足夠的物資，提供較長時間安全避難使用。AIT同時提醒，美國公民需確保個人文件和身份證件的更新，例如儘早更新護照。

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