為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柬埔寨出現2例H5N1流感病例 旅遊疫情提升至第二級「警示」

    疾病管制署說明，因柬埔寨在上月出現2例H5N1流感確定病例，當地可能有環境暴露風險，我國從上月24日起提升柬埔寨的新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。（資料照）

    疾病管制署說明，因柬埔寨在上月出現2例H5N1流感確定病例，當地可能有環境暴露風險，我國從上月24日起提升柬埔寨的新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。（資料照）

    2023/03/01 12:14

    〔記者吳亮儀／台北報導〕出國旅遊注意！我疾病管制署今天說明，因柬埔寨在上月出現2例H5N1流感確定病例，當地可能有環境暴露風險，我國從上月24日起提升柬埔寨的新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。

    柬埔寨H5N1流感確定病例標個案為居住於波羅勉省的11歲女童，在今年2月16日發病、出現發燒及呼吸道等類流感症狀，入院治療後於2月22日死亡；該案匡列12名接觸者，4名出現流感症狀，其中女童父親為接觸者之一並於2月24日檢驗確診，迄為輕症，其餘11名接觸者檢驗結果均為陰性。

    病毒基因序列分析為2.3.2.1c分支，與目前各國流行的分支不同，2例個案的感染來源都是受感染禽鳥，尚無人傳人情形。本案為該國近9年來的首2例，該國自2005年首次發生疫情迄今累計報告58例，其中39例死亡，病患中近8成為14歲以下兒童。

    疾管署指出，近期H5N1禽流感於全球野鳥及家禽中流行，除禽隻外，多地也發生哺乳動物感染案件，WHO於今年1月6日發布風險評估表示，病毒基因中迄無發現哺乳動物的適應性標記、或抗病毒藥物的抗藥性標記，目前尚未具人際間持續傳播能力，但禽類中持續檢出病毒，建議應避免人禽接觸行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柬埔寨2人染H5N1禽流感病毒 世衛憂出現人傳人情況
    2023/02/25 14:30

    柬埔寨2人染H5N1禽流感病毒 世衛憂出現人傳人情況
    柬埔寨女童染H5N1禽流感身亡 爸爸也中鏢
    2023/02/24 16:44

    柬埔寨女童染H5N1禽流感身亡 爸爸也中鏢
    禽流感奪人命！柬埔寨11歲女童染H5N1身亡
    2023/02/23 22:12

    禽流感奪人命！柬埔寨11歲女童染H5N1身亡
    台南再爆禽流感 北門撲殺近3萬隻蛋雞
    2023/02/17 21:34

    台南再爆禽流感 北門撲殺近3萬隻蛋雞
    屏東鹽埔雞場染H5N1禽流感 撲殺逾1.9萬隻土雞
    2023/01/27 18:41

    屏東鹽埔雞場染H5N1禽流感 撲殺逾1.9萬隻土雞
    彰化禽流感爆不停！由南往北蔓延 北彰首場竟是鵪鶉
    2023/01/04 16:39

    彰化禽流感爆不停！由南往北蔓延 北彰首場竟是鵪鶉
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播