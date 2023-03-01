柬埔寨出現2例H5N1流感病例 旅遊疫情提升至第二級「警示」

疾病管制署說明，因柬埔寨在上月出現2例H5N1流感確定病例，當地可能有環境暴露風險，我國從上月24日起提升柬埔寨的新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。（資料照）

2023/03/01 12:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕出國旅遊注意！我疾病管制署今天說明，因柬埔寨在上月出現2例H5N1流感確定病例，當地可能有環境暴露風險，我國從上月24日起提升柬埔寨的新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。

柬埔寨H5N1流感確定病例標個案為居住於波羅勉省的11歲女童，在今年2月16日發病、出現發燒及呼吸道等類流感症狀，入院治療後於2月22日死亡；該案匡列12名接觸者，4名出現流感症狀，其中女童父親為接觸者之一並於2月24日檢驗確診，迄為輕症，其餘11名接觸者檢驗結果均為陰性。

病毒基因序列分析為2.3.2.1c分支，與目前各國流行的分支不同，2例個案的感染來源都是受感染禽鳥，尚無人傳人情形。本案為該國近9年來的首2例，該國自2005年首次發生疫情迄今累計報告58例，其中39例死亡，病患中近8成為14歲以下兒童。

疾管署指出，近期H5N1禽流感於全球野鳥及家禽中流行，除禽隻外，多地也發生哺乳動物感染案件，WHO於今年1月6日發布風險評估表示，病毒基因中迄無發現哺乳動物的適應性標記、或抗病毒藥物的抗藥性標記，目前尚未具人際間持續傳播能力，但禽類中持續檢出病毒，建議應避免人禽接觸行為。

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