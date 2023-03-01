政院選罷法草案規範涉黑金槍毒不可參選 邱顯智：恐有違憲疑慮

時代力量立委邱顯智認為，行政院版草案規範，涉及黑金槍毒、洗錢、貪污等罪的案件，不分情節輕重皆褫奪公權終身，這種包裹立法的方式荒腔走板、亂七八糟，可能有高度違憲疑慮。（資料照）

2023/03/01 12:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院內政委員會今日排審「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，時代力量立委邱顯智認為，行政院版草案規範，涉及黑金槍毒、洗錢、貪污等罪的案件，不分情節輕重皆褫奪公權終身，這種包裹立法的方式荒腔走板、亂七八糟，可能有高度違憲疑慮。

邱顯智指出，草案中涉及黑金槍毒、洗錢、貪污、國安法等有罪的案件，不分情節輕重，不管是免刑、緩刑，都是剝奪終身參選公職的權利，這樣包裹立法的方式，荒腔走板、亂七八糟，不僅無視法學界、司法院大法官、最高法院過去30年來所累積的民主法治成果，也無視刑法原理原則。

邱顯智認為，民主最核心的價值是參政權，當參政權被剝奪了，還有民主可言嗎？所以在處理參政權上應非常謹慎，且台灣作為法治國家，應遵守法治主義規定，並遵守憲法與基本權要求，而行政院版草案卻嚴重干預基本權，居然將尚未定讞的案件，褫奪公權終身。

邱顯智憂心，如此嚴重干預基本權的手段，到底能否達到排黑目標，令人關切，而不是說最後只有跟排黑目標無關的人，無法參與台灣的民主政治，黑道老大卻透過親信、代理人、白手套私下輸送，照樣出來選。

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