蔣介石浮棺暫厝48年未葬 台灣國下午2:28告發蔣萬安違反殯葬條例

台北市長蔣萬安昨以市長身份為二二八事件道歉，致詞到一半，遇到台灣國等獨派成員抗議高喊「殺人兇手」。（資料照）

2023/03/01 11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市長蔣萬安昨以市長身份為二二八事件道歉，致詞到一半，遇到台灣國等獨派成員抗議高喊「殺人兇手」；台灣國今表示，蔣萬安於追思活動上看似感同身受，卻迴避自己身為元凶蔣介石曾孫的身分，而蔣介石迄今未下葬，葬浮棺、拆銅像，才是真道歉，今天下午2時28分，台灣國將赴台北地檢署告發，指控蔣萬安違反殯葬管理條例。

台灣國理事長陳峻涵今天表示，蔣介石的浮棺一直暫厝於慈湖湖畔，迄今仍未下葬，每年政府都須撥大筆預算進行維護，浪費公帑，過去沒有人告發，台灣國今天即針對蔣介石未下葬一事，告發蔣萬安違反殯葬管理條例。

台灣國今天另聲明指出，昨天在台北市舉辦的二二八追思活動上，蔣萬安雖認真傾聽，以市長身分口頭認錯，看似感同身受，卻迴避自己身為元凶蔣介石曾孫的身分，更不承諾將象徵屠殺印記的銅像移除，而當受害人追究真相卻被部分藍營人士說是操弄仇恨，實在欺人太甚。

該聲明還提及，依照現行法律規定，單獨設置之禮廳及靈堂，不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩，浮棺明顯違法多年，因此告發蔣萬安違反殯葬管理條例。

蔣介石於1975年4月5日清明節當天晚上辭世；蔣介石生前希望，死後能葬在中國南京的國父孫中山陵寢附近，因此其後代仍維持「浮棺」狀態，棺槨「暫厝」於桃園市大溪區慈湖陵寢，迄今已過48年，仍未入土為安。

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