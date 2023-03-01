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    鍾沛君喊取消官方228追思會 蔡詩萍：重要活動不會停辦

    台北市文化局長蔡詩萍表示，不會停辦二二八紀念活動。（記者鄭名翔攝）

    台北市文化局長蔡詩萍表示，不會停辦二二八紀念活動。（記者鄭名翔攝）

    2023/03/01 11:23

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    蔣萬安228遭抗議 鍾沛君撂話：要求北市停辦官方追思會

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安昨以市長身份，為二二八事件道歉，但途中遭民眾抗議要求下跪道歉，令國民黨台北市議員鍾沛君撂話，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會；對此，台北市文化局長蔡詩萍表示，二二八紀念活動行之有年，是台北市甚至全台灣非常重要的活動，站在文化局角度不會停辦。

    蔣萬安昨任內首場二二八紀念會現場引爆嚴重抗議事件，另有多名台北市議員也在台下舉牌表達無聲抗議；鍾沛君昨不滿表示，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會，主張改由文化局、教育局舉辦相關議題講座，理性審視二二八，「杜絕政治極端份子與投機者年年消費」。

    蔡詩萍今於市政會議前受訪時指出，昨天的紀念活動完全開放，沒有佈下拒馬重兵阻攔，因此包括議員吳沛憶、苗博雅、林亮君到場舉牌對蔣萬安批評，有年輕朋友衝入場內等抗議事件，都證明北市府以開放心態、尊重不同意見。

    至於鍾沛君提案停辦官方二二八追思會，蔡詩萍表態稱，以文化局角度來看「我認為比較不可行」，因二二八紀念活動已行之有年，是台北市甚至全台灣非常重要的活動，站在文化局角度不會停辦。

    蔡詩萍強調，鍾沛君認為應從平常多加強相關教育等，文化局本就已在進行，包括國家紀念館或台北市二二八紀念館等，都有常態展及針對特定議題特展，歡迎民眾隨時可前往，了解這段歷史，後續也會將展覽移師到各學校進行巡迴展。

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