平均每天25孩童交通事故傷亡 邱臣遠推校園周邊時速30公里入法

民眾黨立委邱臣遠（中）今天偕同民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴（左）共同召開記者會，指出落實交通3E刻不容緩，各界應努力推動「交通零死亡願景」，讓兒童有一條平安上下學的路。（邱臣遠辦公室提供）

2023/03/01 11:41

〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨立委邱臣遠今天召開記者會指出，根據交通部統計，過去5年全國12歲以下兒童交通死傷人數高達4萬6206人，亦即平均每天有25位兒童因為交通事故受傷或死亡，呼籲政府應儘速改善學童通學環境，將校園周邊設置「交通寧靜區」且「區內限速每小時30公里」納入法律規範。

邱臣遠今天偕同民眾黨台北市議員黃瀞瑩、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴共同召開記者會，指出落實交通3E刻不容緩，各界應努力推動「交通零死亡願景」，讓兒童有一條平安上下學的路。

邱臣遠表示，造成台灣道交安全惡化的因素，主要包含「交通安全未從小教育」、「道路規劃設計不當」以及「駕駛習慣不佳」等因素，可以分別對照至「交通3E」概念中的交通教育（Education）、交通工程（Engineering）、交通執法（Enforcement）。因此，如果沒有痛定思痛下決心全盤改革，積極就「交通3E」提出改革對策，兒童交通死傷將持續成為每個家庭的未爆彈，學童更沒有一條平安上下學的道路。

邱臣遠指出，改善兒童道安是許多國家所面臨的議題，其中，「韓國」的改善兒童通學環境案例十分值得台灣借鏡。根據統計，韓國1990年代的兒童車禍死亡人數，最高曾達1566人，到了2015年為53人，短短20多年間就下降了97%。這樣斐然的成績是源自於韓國「國家交通安全綱要計畫」的推動，從1990年開始，每4年為一期，確實就教育、工程、法令作通盤的國家規劃。

林月琴指出，近年「降速」為國際追求交安之趨勢，更有許多學區降低速限的措施，例如新加坡學區車道畫設明顯的紅色區塊提醒駕駛看到時減速；韓國亦針對學區設置減速路面並提升行人之能見度。

林月琴表示，反觀台灣，靖娟基金會調查發現，就算只有「5分鐘」的路程，也有超過5成家長表示很擔心，其中有73.4%的家長擔心車輛不禮讓、31.4%的家長擔心通學環境不佳。他們實地勘查學區，更發現超過5成以上的學校周圍完全沒有減速設施，甚至有學校周邊的學區速限高達時數60公里，使學童的生命安全受到嚴重威脅，現今少子化各項措施刻不容緩，能保障一個孩子的安全都是值得。

黃瀞瑩提到，有研究指出，以年輕人作為行人為基準，被時速50的車輛撞擊後，僅有10%的存活率；被時速40的車輛撞擊後，有60%的存活率；被時速30的車輛撞擊後，則有90%的存活率。這個數據如果套用在兒童上，則存活率會再下修。根據靖娟基金會的實際考察也可以發現，在「交通寧靜區」和「學區周邊」限速並沒有完善的規範，時常會出現標語和速限不符合的狀況。

黃瀞瑩表示，正持續在地方上關注校園周邊交通事故熱點，除了透過民眾的陳情案蒐集相關案件，也會透過交通部科學化的數據統計進行了解，並進一步向主管機關反映，希望藉由漸進式的努力，改善學童上下學的道路。至於交通3E的推動，必須要結合「中央、地方、民間」三股力量的努力，缺一不可。

對此，邱臣遠提出4點呼籲：一、政府應儘速改善學童通學環境，將校園周邊設置「交通寧靜區」且「區內限速每小時30公里」納入法律規範；並設置「獨立且醒目」標誌提醒駕駛人。

二、內政部營建署應將「通學環境安全」納入〈市區道路及附屬工程設計標準〉、〈市區道路條例〉等法規，作為未來道路工程設計遵守的原則。

三、交通部召開道安記者會，應將「兒童」部分獨立出來報告，針對「兒童道安」議題做長期的追蹤和檢討。

四、交通部應將「交通寧靜區」、「禮讓兒童」、「通學區限速」等兒童道安相關概念納入考照宣導，讓兒童道安議題紮根在每位考照者的觀念中。

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