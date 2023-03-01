二二八國家紀念館打臉蔣萬安 蔡詩萍駁：從市政角度詮釋很合理

台北市文化局長蔡詩萍。（記者鄭名翔攝）

2023/03/01 11:10

前情提要

蔣萬安搞錯了 二二八國家紀念館：緝菸不是事件主因

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安昨於228事件紀念會上，以市長身份表示，「我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」，但遭二二八國家紀念館打臉，稱二二八事件並非因天馬茶房附近的緝菸事件導致；對此，台北市文化局長蔡詩萍今表示，尊重二二八國家紀念館站在中央層級所做詮釋，但蔣萬安從市政角度詮釋歷史，「我認為蠻合理的」。

二二八國家紀念館昨針對蔣萬安致詞內容指出，天馬茶房緝菸事件並非引發二二八事件的主因，二二八事件發生背景及其原因包括長官公署體制的特殊化、政治壟斷與接收弊端、經濟統制與民生困苦、社會動盪與文化隔閡等諸多複雜因素所致。

蔡詩萍今於市政會議前受訪時表示，二二八國家紀念館隸屬中央，並非北市府協辦或指導單位，至於蔣萬安所描述緝菸事件屬於歷史事實，但是在事件前的歷史或政治氛圍，顯然不是市長能在紀念二二八的同時可以予以置喙，因此屬於更大的政治判斷與歷史評價。

蔡詩萍強調，二二八國家紀念館站在中央層級，要如何去詮釋這段歷史，都予以尊重，但是蔣萬安市長從市政角度做出如此詮釋，「我認為蠻合理的」。

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