親共人士造謠阻撓「全動法」 王定宇：做好準備才能避戰

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2023/03/01 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕國防部預告修正「全民防衛動員準備法」修正草案，卻被少數人造謠是數位中介法還魂與動員學生參戰，對此民進黨立委王定宇表示此法律只是戰時的緊急動員法，平時不會採用，戰時才用的「全民防衛動員法」有其必要性！為何親共人士要造謠阻撓？

王定宇在臉書PO文表示，面對戰爭時，囤積物資、散播假錯訊息、金融貨幣混亂對國家傷害會更大，當然不能發生，必須控制，各國都是如此，在戰爭時期，國家要集中管理社會秩序、金融、物資、物價和戰略物料等資源，用來捍衛國家、捍衛我們身邊的親人，這些管理在和平時期可能看起來不合理，但在戰時卻是必要的手段，就像工廠平時有生產東西的自由，但戰爭時要以戰略物資為優先。

至於親共人士造謠學生的部份，「全民防衛動員法」根本沒有將學生列冊上戰場、列冊製造彈藥，這套法是戰時的準備和因應的緊急動員法，平時不會採行；阻撓台灣以「全民防衛動員法」做好戰時準備的人，除方便武力犯台的那一方，對台灣沒有任何益處，中共幾十年來一直有武力犯台意願，缺乏的是能力，所以弱化台灣的準備和防衛意志，反而容易幫助戰爭發生，或幫助侵略者方便武力犯台。

王定宇補充，當「普廷的朋友」、俄羅斯女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko）仍然列在烏克蘭政府制裁名單上時，台灣國家交響樂團（NSO）根本不應該邀請安娜．涅翠布柯演出，這是對受戰火傷害民眾的基本尊重，也是反侵略的國家應有的基本態度。

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