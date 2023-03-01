缺藥未解 藍委要政府視為國安危機陳建仁接手管

立院國民黨團總召曾銘宗。（資料照）

2023/03/01 11:04

〔記者林良昇／台北報導〕藥品短缺問題未解，國民黨立委今批評，蔡政府只會選舉，但施政失靈，呼籲政府要將缺藥視為國安危機，將缺藥監測中心層級提升至行政院專案小組，由行政院長陳建仁接手，施政失能的衛福部長薛瑞元和食藥署長吳秀梅都可以下台了。

對於近期藥品短缺問題，立法院國民黨團今召開記者會，邀台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎與會，批評缺藥問題是政府施政失能，應提出具體方案解決。

立院國民黨團總召曾銘宗認為，缺藥有結構性問題，主要是健保要砍藥價，本土藥廠不願生產低價藥，讓缺藥危機擴大﹔蔡政府卻只會選舉，天天往南投跑，民眾都在問「政府怎麼了？」過去號稱「有政府會做事」，做成缺蛋、缺水、缺藥，之後很快要缺電。

國民黨立委賴士葆說，台灣缺藥已3年，吳秀梅在2019年3月29日就特別開了藥品短缺通報評估作業暨後續處理機制第二次專家會議，卻根本是「以會養會」，開完會很多決議都沒做﹔蔡英文總統更在2019年10月13日在出席藥師公會全國聯合會典禮上稱，藥師的使命是要讓社會有藥可以用、讓民眾會用藥，但現在缺藥了，絕對是管理問題。

沈采穎表示，讓社會有藥、讓民眾會用藥，是藥師的職責，但政府對缺藥好像無動於衷，甚至藥師說缺藥還被政府說亂放假消息，沒人敢再說缺藥﹔政府開很多會，卻看不到解決方法，只是「以會養會，了無新意」。

賴士葆指出，美國FDA（美國食品藥物管理局）1999年就成立缺藥監測中心，規定低於6個月安全存量就要採取因應措施，台灣醫界早就有此呼籲，台灣缺藥監測中心層級不夠，應提高到行政院專案小組處理，由陳建仁接手，薛瑞元、吳秀梅都可以下台了。

立院國民黨團書記長謝衣鳯表示，台灣這波缺藥潮，造成小病變大病，缺藥還要看人脈，以藥換藥，這是國安危機，長期以來，健保總額制度不斷壓低藥價，壓得比成本還要低，國際藥廠若面臨全球缺貨，優先就不進口到台灣，應解決不合理藥價差。

國民黨立委楊瓊瓔認為，面對缺藥可能造成的醫療體系崩壞風險，政府應以國安的層級處理缺藥問題，讓監控層級提高，不要讓基層診所回到「以藥易藥」的最原始時代。

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