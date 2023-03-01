動保團體提犬隻福利主張 提飼主狗口普查政策

動物保護立法運動聯盟1日發表聲明，提出「犬隻福利與族群管理政策主張」，呼籲政府與各界做好源頭管理，解決遊蕩犬（流浪狗）問題。（動督盟提供）

2023/03/01 10:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣流浪狗問題長期困擾部分地區，動保團體今（1日）聯合發表「犬隻福利與族群管理政策主張」，包含基本原則、犬隻族群管理、收容犬隻動物福利、遊蕩犬隻與野生動物保育衝突等，並提建議執行相關措施，如落實飼主家戶狗口普查、村里因地制宜制定自律守則等，呼籲政府通盤檢討。

動物保護立法運動聯盟今聲明點出，台灣遊蕩犬（流浪狗）問題長期困擾地方、村里，亦成為部分地區公安與衛生隱憂，但認為中央歷年編列大筆預算，卻未能落實源頭管理，長期消耗人力、物力與財力，更造成嚴重的社會對立，決定聯合發表「犬隻福利與族群管理政策主張」，呼籲從源頭管理解決問題。

該主張包含，國家應積極防範各類動物遭受不必要痛苦，遊蕩犬、收容所、繁殖買賣、飼養福利、獸醫倫理等都要全面納管，並制定收容犬隻福利如制定SOP，確保各縣市制定「動物人道處理評估表」及「動物健康與行為評估表」等，也要跨部會合作遊蕩犬隻與野生動物保育衝突等。

在犬隻管理上，動保團體也提出措施，包含落實家犬的狗口普查，落實犬隻繁殖買賣管理與監督，因地制宜各地遊蕩犬福利與族群管理相關計畫，兼顧動物福利、族群管理與環境衛生等自律守則等。

動保團體強調，解決問題需理性、有效方法與時間，針對飼主責任、繁殖買賣、公立收容所安樂死標準等，政府已有相關法制基礎，但應補足執行操作指南與研考指標，才能確保各縣市落實，建立飼主幫犬隻絕育、不疏縱放養、任意棄養等責任。

上述主張響應團體包含：中華民國保護動物協會、中華民國關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、台灣愛狗人協會、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會、台灣愛鼠協會。

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