高鐵清明連假及前2週末增263班次 3/3開放民眾購票

高鐵清明連假及假期前2週末增開263班次，3月3日開放民眾購票。（資料照）

2023/03/01 10:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司為服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊需求，除清明連假疏運期（3月31日至至4月6日）間加開256班次列車（南下110班，北上146班）外，清明節前2週的週末，將加開7班列車，服務提前返鄉掃墓、補班日要上班的民眾；高鐵相關增開列車以及清明連假疏運期車票，將於3月3日凌晨0時起開放旅客購票。

高鐵清明疏運期間總計開出1251班列車，高鐵公司表示，疏運期間人潮眾多，請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

為加強服務旅客，高鐵疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚0時30分抵達端點站），高鐵公司提醒夜間乘車的旅客，務必留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

高鐵公司因應提前返鄉掃墓、補班日通勤民眾增開7班列車，南下列車3月17日1323次下午4點50分南港站發車、1325次下午5點50分南港站發車，3月18日1305次上午7點50分南港站發車；北上列車3月19日1324次下午5點45分左營站發車，4班列車沿途均未停靠板橋、新竹、苗栗。3月25日補班日通勤時段增開3班北上列車，1504次上午6點30分台中站發車、1510次上午7點12分台中站發車，沿途各站均停靠；1202次上午6點25分左營站發車，沿途停靠台南、嘉義、台中、台北、南港。

另外，即日起高鐵旅客持有實體車票若不慎遭毀損，或手機取票後因故無法顯示手機票證，可至車站售票窗口經本公司確認車票有效性後，依原車票內容免收手續費換發新票1次。

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