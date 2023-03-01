蔣萬安228遭抗議 鍾沛君撂話：要求北市停辦官方追思會

國民黨台北市議員鍾沛君表示，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會。（資料照）

2023/03/01 11:37

首次上稿10:26

更新時間11:37

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鍾沛君喊取消官方228追思會 蔡詩萍：重要活動不會停辦

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安昨以市長身份，為二二八事件道歉，但途中遭民眾抗議要求下跪道歉；對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會，主張改由文化局、教育局舉辦相關議題講座，理性審視二二八，「杜絕政治極端份子與投機者年年消費」。

對此，台北市文化局長蔡詩萍表示，二二八紀念活動行之有年，是台北市甚至全台灣非常重要的活動，站在文化局角度不會停辦。

鍾沛君指出，二二八在台灣早已不是禁忌關鍵字，越來越多的史料被揭露還原，越來越多的故事被考證檢驗，事實是在那場動亂中，有無辜受累的被害者，有求仁得仁的共產黨，有尋釁滋事的地痞流氓，還有客死他鄉的外省公僕，但每年把這些動機與遭遇都迥異的亡者捆在一起辦追思會，只怕在九泉之下，被追思者都會覺得莫名其妙。

鍾沛君認為，鬧事者的喧騰無異是對「和平」的褻瀆，狠狠攪動仇恨正緩緩沉澱的台灣社會，只要鬧事者一日想從中牟取個人聲量，二二八就永遠都是混濁無法清澈的一日，那麼，放假紀念又有何用？

因此，鍾沛君表示將提案要求台北市明年起停辦官方二二八追思會，改由文化局，教育局等單位舉辦相關議題講座，或者學術研討會，以理性審視二二八，逐案探討，藉此不只是對所有亡者真正的尊重，「也從此杜絕政治極端份子與投機者，年年消費。」

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