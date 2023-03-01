內政委員會今排審選罷法 林右昌：法案具高度共識

立法院內政委員會今日排審「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，內政部長林右昌於會前受訪表示，兩個法案都受到各政黨及社會矚目，委員們也很熱烈提案，共有26個版本，雖然法案具有高度政治性，但也有高度的共識。（資料照）

2023/03/01 10:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院內政委員會今日排審「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，內政部長林右昌於會前受訪表示，兩個法案都受到各政黨及社會矚目，委員們也很熱烈提案，共有26個版本，雖然法案具有高度政治性，但也有高度的共識。

林右昌表示，大家有很高度的共識，他們就來凝聚共識、推動修法，他認為這兩個法案，凝聚共識之後應該可以順利來推動。

民進黨立委羅致政受訪時也表示，不擔心國民黨會在排黑上打假球，順利的話，此法案會出委員會，送入院會三讀，而民進黨也都支持排除曾犯黑金槍毒者參選公職，會全力動員，讓法案順利出委員會。

本次行政院提出的「公職人員選舉罷免法」修正草案，規範曾犯「國家安全法」、「反滲透法」、「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「洗錢防制法」等罪，經有罪判決確定，或曾犯其他最輕本刑為7年以上有期徒刑之刑，並經判處10年以上有期徒刑之刑確定，均不得登記為候選人。

另一方面，被問到就任內政部長後，首次至內政委員會備詢的心得，林右昌表示，過去在議會已經滿有經驗，一切都平常心，接受委員指教。

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