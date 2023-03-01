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    照護員擅離83分鐘沒理溢奶新生兒釀死 判1年6月

    盧姓女照護員只顧持手機處理私事，疏於照護溢奶男嬰釀死，士院依過失致死判她1年6月徒刑。示意圖。（資料照）

    盧姓女照護員只顧持手機處理私事，疏於照護溢奶男嬰釀死，士院依過失致死判她1年6月徒刑。示意圖。（資料照）

    2023/03/01 09:47

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市士林區一家產後護理之家30歲盧姓女照護員，4年前照顧一名剛出生的男嬰，竟長達83分鐘未查看，期間更花30分鐘使用手機處理私事，導致無法即時發現男嬰溢奶窒息，經送醫不治。士林地院審理時，盧女雖坦承犯行，但法官考量她造成重大損害且至今未達成和解，也未取得原諒，拒絕給予緩刑，依過失致死罪判她有期徒刑1年6月。可上訴。

    男嬰父母是在2019年1月15日與護理之家簽約，2月男嬰出生後，母子隨即入住護理之家，並由護理之家提供嬰兒照顧等服務。

    同年3月6日晚間6時15分，母親餵奶完畢，把男嬰放回嬰兒室，由當班盧女負責照顧；但盧女考量男嬰患有「新生兒鵝口瘡」，立刻把男嬰推進獨立隔間觀察室，她卻只短暫停留約6分鐘，便於晚間6時22分離開觀察室，此後長達83分鐘未回。

    晚間7時45分，盧女重返觀察室，發現男嬰唇周發紺、已無呼吸心跳，緊急把男嬰送醫急救，男嬰仍於同年12月6日因新生兒時期溢奶、併發肺炎、缺氧缺血性腦病變，進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

    士林地檢署偵查期間，盧女承認犯行。士院法官指出，她身為嬰兒照護員，對照護嬰幼兒應有更高的能力及注意義務，而男嬰是剛出生未滿1個月的嬰兒，毫無自救能力，盧女卻未盡保護、照顧之責，擅離職守，導致男嬰死亡。

    法官強調，盧女所為不但嚴重悖離身為嬰兒照護員應盡的照顧責任，並使男嬰父母因此受有天人永隔、難以彌補的錐心傷痛；但審酌她認罪，至今仍未與男嬰父母達成和解，也未取得原諒，不宜給予緩刑，依過失致死罪判她有期徒刑1年6月。

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