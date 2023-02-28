蔣萬安搞錯了 二二八國家紀念館：緝菸不是事件主因

蔣萬安致詞指稱，大稻埕天馬茶房附近緝菸導致全台二二八事件的歷史傷痛。二二八國家紀念館發文澄清緝菸並非主因，並幫蔣市長「補充」說明，避免大家誤會。 （記者劉信德攝）

2023/02/28 23:20

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不以蔣家後代身分為228道歉 蔣萬安跳針：身為市長願為緝菸事件致歉

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長蔣萬安今天在北市府舉辦的228事件紀念會致詞提到，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」。對此，二二八國家紀念館今晚發文強調，二二八事件不是天馬茶房附近的緝菸事件所導致的全台衝突！

二二八國家紀念館指出，天馬茶房緝菸事件並非引發二二八事件的主因。一定要更正一個觀念，天馬茶房緝菸事件並非引發二二八事件的主因。有關二二八事件發生的背景及其原因相當錯綜複雜。

首先，長官公署體制的特殊化。由於行政長官擁有行政、立法、司法，甚至人事、監督之權，因此形成在台專權獨斷的權力，再加上兼任台灣全省警備總司令，更形成軍政一元集權的特殊化，無怪乎當此體制頒布後，許多台籍人士均大失所望。其體制在台灣實施期間，不斷有人建議國府高層廢除長官公署，恢復省府制度。

其次，政治壟斷與接收弊端。當時中國人士壟斷政府重要中高級職位，以及所產生各種牽親引戚、營私舞弊、貪贓枉法等接收弊端，亦是二二八事件的重要原因。

第三是經濟統制與民生困苦。陳儀及其接收集團採取的是經濟統制政策，也就是物資管制、金融壟斷、物品專賣，然而其後果卻造成民眾失業與飢餓的民生困苦之狀。

第四是社會動盪與文化隔閡。由於部份來台軍警紀律敗壞、作威作福，再加上與台灣民眾的文化隔閡，造成彼此間的衝突對立，使得社會治安惡化，騷亂事件層出不窮。

二二八國家紀念館提及，1947年2月27日下午，天馬茶房緝菸事件是人民積怨已久、引爆民怨反彈的導火線。天馬茶房緝菸事件在台北爆發後，原本樸實無爭的台灣人民紛紛揭竿而起，各種反抗行動或是衝突事件陸續不斷在全台各地發生。

觀察各地的衝突反抗，可以發現大部分的反抗行動多為反對官署的腐敗，進而包圍佔領地方機關單位，有毆傷人員或是接收警察局、派出所、兵營軍火庫武器及物資等情形。

另外，也有許多因省籍的怨恨而引發的街頭流血事件衝突。在反抗行動與衝突爆發後，政府隨即展開一連串的鎮壓與整肅行動。高雄市由於當時駐軍兵力頗多，因此雖有民眾反抗行動，但未獲得官方正面回應，反遭受強硬的軍事鎮壓，成為二二八事件當中，最為悲慘且血腥的受害地區。

二二八國家紀念館強調，陳儀在1947年3月2日發出的「寅冬亥親電」，當時的行政長官陳儀電報蔣中正，請國防部參謀總長陳誠，迅速調素質優良之步兵來台，陳儀電文提到「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪以紓鈞座南顧之憂」。

而蔣介石在3日後的3月5日派兵手諭回覆陳儀，「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月7日由滬啟運，勿念。中正」。

3月8日，蔣介石派兵的整編第廿一師抵台在基隆登陸，陳儀隨即宣布全台戒嚴，各地自此進入恐怖捕殺時期。在全台及澎湖地區大規模實施所謂「綏靖」與「清鄉」工作過程中，由於各地抗爭武力皆屬臨時組成毫無訓練，加上反抗勢力分散，單薄的武力實不足以對抗裝備精良的正規軍隊，因此整個「綏靖」計畫除於中南部曾遭受短暫抵抗之外，其餘各地皆如期完成。

二二八國家紀念館直指，「綏靖」、「清鄉」期間，各地傳出不少地方人士因個人恩怨或派系糾葛，而遭人恐嚇勒索、密函陷害或報復暗殺；也有不少民眾在軍警鎮壓掃蕩時，被無辜濫殺而淪為槍下亡魂。

二二八國家紀念館說，二二八事件不僅有2月27日天馬茶房緝菸事件，還有2月28日行政長官公署開槍事件、3月6日高雄大屠殺、3月8日基隆大屠殺、3月11日八堵車站事件、3月嘉義車站前談判和平使槍殺。歷史的真相正等待我們認識、面對及發掘。

二二八事件76週年，台灣本土社團舉辦遊行，在天馬茶房舊址前追悼二二八受難者。（記者陳鈺馥攝）

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