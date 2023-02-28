林昶佐談228：漫威把國民黨當壞人原型 台灣人卻把他選為市長

立委林昶佐應邀在共生音樂節演講指出，不是說有了真相後，就可以不用再談228事件。（記者黃靖媗攝）

2023/02/28 20:23

〔記者黃靖媗／台北報導〕228事件76週年，台灣共生青年協會今天下午在凱達格蘭大道舉辦第11屆「共生音樂節」，以「空白與填空」作為主軸，回應集體社會對228事件的認知空白，傳遞新世代以行動填補歷史空缺的理念。立委林昶佐認為，不是說有了真相後，就可以不用再談228事件，像是納粹距今已經80年，但「戰地情人」、「辛德勒的名單」等影視作品從未停止創作，不僅很少有人跟拍納粹題材作品的人說「不要再講這個」，反而看到有人用不一樣的方式繼續再創作。

林昶佐受邀到共生音樂節演講，他指出，漫威電影「尚氣」主角的父親「滿大人」，在漫畫中的原型為躲在中國山區的國民黨軍閥，像國民黨這樣子的惡棍與敵人，連外國人都會把他當成壞人的原型，都可以拿來做再創作，台灣人卻會把他選成市長，「先不要講那些了啦，怎麼又要開始音樂會、又開始228」。

林昶佐認為，曾經發生過的事、曾經面對過的獨裁者、曾經面對過的悲傷歷史，在藝文創作中 ，本來就是豐富生命的養分，讓人們記取過去的教訓，而這些藝文、影視的創作，是我們作為一個民族，本來就應該要有的豐富靈魂。

林昶佐強調，過去已經了解228事件的人，也應該繼續看這段歷史，他過去是個熱血青年，認為台灣應走向更有公義的方向，但是他現在成為父親後，再看228事件，心情變得完全不一樣。

林昶佐也向現場觀眾分享，他的女兒這兩天問他，為什麼這幾天不用去學校？他的女兒昨天猜對了，說「是不是因為前兩禮拜有1次有上課」，他反問女兒，「對沒錯，但是你知道什麼禮拜二也不用上課？」林昶佐說，他從父親的角度，必須用最簡單的方式解釋228事件給6歲的女兒聽，這是他過去沒有的經驗，隨著年齡的成長，他必須用不一樣的角度，去思考及認識228事件，並且讓更多的人知道。

第11屆「共生音樂節」主辦單位開場跳圍舞、升狼煙祈禱。（記者塗建榮攝）

「共生音樂節」在凱道舉行，民眾參觀二二八事件史料展覽。（記者塗建榮攝）

今天是288，「共生音樂節」在凱道舉行，傳遞新世代以行動填補歷史空缺的理念。（記者塗建榮攝）

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