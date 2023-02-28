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    首頁　>　臺北市

    廖繼斌稱馬英九228家屬情同親人 議員怒轟吹捧、背離主題

    二二八基金會名譽理事長廖繼斌致詞（前排右1）時指稱，馬英九（前排中）和二二八受難家屬情同親人。（記者劉信德攝）

    二二八基金會名譽理事長廖繼斌致詞（前排右1）時指稱，馬英九（前排中）和二二八受難家屬情同親人。（記者劉信德攝）

    2023/02/28 18:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府今天下午舉辦台北市二二八紀念活動，二二八受難者廖進平孫子、二二八基金會名譽理事長廖繼斌致詞時指稱，馬英九和二二八受難家屬情同親人，讓現場議員傻眼。民進黨台北市議員吳沛憶批評，家屬發言竟包含政治的吹捧，無關於官方紀念的主題，她認為相當不恰當，甚至背離了主題。

    廖繼斌今天致詞時說，沒有二二八家屬不跟北市府合辦活動，「不管市長姓什麼我們都願意辦」。他還說，馬英九和許許多多百百千千的二二八受難遺族情同親人，更在二二八這塊地誠懇踏實用心、不求回報，已獲大多數二二八遺族跟家屬的肯定，若把基金會家屬名單拿出來，票選董事長的話，馬英九一定當選理事長。

    馬英九隨後致詞，細數他過去在擔任公職期間的所作所為，包含興建台北市二二八紀念館、制定賠償條例、成立基金會、受理審查執行數千件賠償案；馬英九表示，在卸任總統後仍經常與二二八受難家屬聚會，也希望藉此提醒國人，「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」。

    吳沛憶指出，北市府主辦二二八紀念活動，所有致詞應是要談二二八事件，包含市府做了什麼事、工程、立場等，但家屬發言竟包含關於政黨的攻擊、政治的吹捧，無關於官方紀念的主題，她認為相當不恰當，甚至背離了主題。

    同樣在現場的議員林亮君，馬英九致詞時不斷強調與二二八受難家屬的互動，但從馬英九擔任總統所執政的8年至今，看到過去無論是希望移除權威象徵或是不義遺址都沒有做處理，根本就只是出一張嘴、在言論上做潤飾而已，對於二二八受難家屬是有更多的傷痛說不出來的。

    對於蔣萬安在致詞中致歉，議員苗博雅認為，講稿經過精心編排，裡面有相當多的幕僚、文膽寫的修辭，然而要不要接受、原諒，甚至寬恕，是屬於每位受難者、受難者家屬的權利，沒人能夠自稱自己代表所有的受難者家屬。

    台北市議員林亮君（前排左起）、吳沛憶、苗博雅出席北市府舉辦的二二八紀念活動，手舉「停止崇拜獨裁者」、「清除威權象徵」等標語。（記者劉信德攝）

    台北市議員林亮君（前排左起）、吳沛憶、苗博雅出席北市府舉辦的二二八紀念活動，手舉「停止崇拜獨裁者」、「清除威權象徵」等標語。（記者劉信德攝）

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