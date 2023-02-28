美菲印帛協尋「昇豐128號」未果 外交部：洽請延長救援任務

昇豐128號失聯，至今仍未發現。（資料照，漁業署提供）

2023/02/28 18:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕屏東縣東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船18日在太平洋公海失聯，距今已逾10日。外交部今天表示，帛琉、菲律賓、印尼、美國等4國持續透過定翼機、海巡、執法船、貨輪等多管道協尋，但至今仍未發現失聯漁船。駐美代表處及海巡署已洽請美方海巡單位延長救援任務。

「昇豐128號」（Sheng Feng No. 128）漁船18日於距離帛琉馬拉卡港西北方約414浬海域失聯。外交部今天說明，持續洽請帛琉、菲律賓、印尼及美國等相關國家協助及提供最新訊息。各國搜救行動迄今仍未發現失聯漁船，將持續透過外館洽請鄰近國家協尋，如有最新進展將即時向外界說明。

外交部指出，帛琉海巡部門仍持續協尋；菲律賓27日派遣定翼機至附近海域協尋，並持續要求菲律賓東部各海巡單位注意海面目標及詢問進港漁船是否發現該船；印尼海事安全局要求執法船隻，發現該船時應於第一時間通知我方。

外交部並說，美國海巡部門關島管區已於2月24日至26日派遣多架次定翼機搜尋，並透過AMVER通報系統通知相關海域貨輪及船隻協尋；駐美代表處及海巡署已洽請美方海巡單位延長救援任務。

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