苗博雅等3議員以「和平、卑微、無聲」追思228 舉牌向蔣萬安抗議

228追思會上的社民黨台北市議員苗博雅（左三）、民進黨台北市議員吳沛憶（左二）、無黨籍台北市議員林亮君（左一），在座位上舉起「停止崇拜獨裁者」、「清除威權象徵」等標語。（記者劉信德攝）

2023/02/28 18:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府舉辦的台北市二二八紀念活動今下午登場，台北市長蔣萬安、前總統馬英九今出席活動，民進黨議員吳沛憶、無黨籍議員林亮君和社民黨議員苗博雅坐在台下舉牌提出三大訴求向蔣萬安抗議，苗博雅受訪表示，3人的行動符合活動主旨「祥和台灣」，因此她們以最和平、最卑微、最無聲的方式提出三大重要訴求，希望台灣社會各界能夠不分朝野、跨黨派共同的推進，讓台灣真正走向和解的一天。

苗博雅、林亮君、吳沛憶提出的三大訴求包含「停止崇拜獨裁者」、「政治檔案交還國家」、「清除威權象徵」，並在活動結束後接受媒體訪問。

苗博雅受訪表示，希望台灣真的能夠有和解共生的一天，轉型正義是和解共生最重要的關鍵，但有三個步驟需要進行，就是真相、正義，最後才能有和解，且順序不能顛倒。

苗博雅進一步指出，真相就是事實必須被釐清，正義就是加害者必須被究責、必須負起責任，唯有這樣才能達到真正的和解，所以他們今天3位議員在現場，除對二二八受難家屬致上最高的敬意及追思外，還提出三個訴求，包含「停止崇拜獨裁者」、「政治檔案交還國家」、「清除威權象徵」。

苗博雅說明，清除威權象徵、停止崇拜獨裁者是責無旁貸的義務，沒有任何一個民主國家會在民主化後，持續用納稅人的血汗錢在校園或公共空間持續崇拜、侍奉獨裁者，更不會每年編列高額預算，繼續奉養紀念獨裁者的場館，在70幾年來持續折磨受難者及家屬，讓他們內心受到刺痛。

苗博雅指出，最後的訴求是因相當多的政治檔案是被特定的政黨、特定的私人機構所把持，造成追究真相的過程中受到很多阻礙，希望持有政治檔案的團體能把檔案交還給國家。

林亮君（左2起）、苗博雅、吳沛憶提出的三大訴求包含「停止崇拜獨裁者」、「政治檔案交還國家」、「清除威權象徵」，並在活動結束後接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

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