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    228致詞談幫張七郎平反 馬英九：歷史事實不能遺忘

    台北市長蔣萬安、前總統馬英九出席「臺北市二二八事件76周年紀念系列活動」。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安、前總統馬英九出席「臺北市二二八事件76周年紀念系列活動」。（記者劉信德攝）

    2023/02/28 17:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前總統馬英九今天出席台北市228紀念活動致詞說，曾幫228受難者張七郎平反，也曾到張七郎及其兩名兒子墓前致敬，面對歷史要就事論事、面對家屬則要將心比心，因此，他擔任公職期間推動興建228紀念館、制定賠償條例等，他說，希望藉此提醒國人，「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」。

    馬英九指出，張七郎與兩個兒子在228事件中遭受酷刑，並被槍決，是228事件中最悲慘的受難家庭，自己了解真相後，認定一定要平反這件事，否則台灣不會安定。

    馬英九說，過去曾到花蓮縣鳳林鎮張家後院，向張七郎及其兩位公子的墓前致敬，當時看到墓碑上的對聯「兩個小兒做伴侶、一腔熱血灑郊原」，實在是熱淚盈眶、哽咽難言，尤其張家在花蓮望重一方，受民眾普遍愛戴，卻在228事件中死難最慘，令人無比痛心。

    馬英九說，卸任台北市長前，特別在台北市228紀念館為張七郎舉辦詩文展，由其孫擔任策展人，承諾展覽內容一字不改，展出也獲好評，但展覽揭幕當天，張七郎的女兒仍因害怕來台北「會出事」而未出席，令自己內心一陣絞痛，心疼事隔51年，但對家屬當年的巨大恐懼仍未消除。

    馬英九認為，面對歷史，要就事論事、是非分明，面對家屬，要將心比心、療傷止痛，因此在擔任公職期間，興建台北市228紀念館、制定賠償條例、成立基金會、受理審查執行數千件賠償案，雖這些工作都已完成，但仍深深了解失去家人的傷痛，絕非政府認錯、賠償、恢復名譽與興建紀念碑能完全化解。

    馬英九強調，努力絕對不嫌多，在卸任總統後仍經常與228受難家屬聚會，也希望藉此提醒國人，「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」。

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