如希特勒子孫追悼猶太人 范雲批蔣萬安二次傷害228家屬

台北市長蔣萬安約於下午3時多進行致詞時，多名抗議人士衝入現場，並一度接近蔣萬安身邊，場面相當混亂。（記者劉信德攝）

2023/02/28 16:50

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長蔣萬安今主持台北市二二八事件76週年紀念會，並於致詞時，以台北市長身份致歉。對此，民進黨立委范雲痛批，蔣萬安只是跟著前總統李登輝、馬英九的腳步道歉；「這一切，好似都跟蔣家無關，也跟他的蔣家身份與光環繼承無關！蔣萬安的道歉話術，是對所有國家暴力受害家屬的二次傷害。」

范雲表示，今天，以作為蔣家第四代為榮的蔣萬安市長，主持台北市的二二八紀念儀式。這個場景，如果以德國人的經歷做比喻，就像是希特勒的後代子孫，打著希特勒名號選上德國首都的市長，以市長身份出席「追悼被屠殺猶太人」紀念儀式。「你認為，這樣的場景，德國人會怎麼想？」

范雲說，今天，蔣萬安市長發言時，幾位民眾衝上台，高喊「殺人兇手，下跪道歉。」當警察蜂湧向前，排除抗議民眾時，鏡頭帶過去的蔣市長，露出了微笑。面對這幾天社會各界要求蔣萬安，既然要繼承、操弄蔣家後代獲得政治紅利，當然也應為蔣氏父子政權的屠殺道歉。

范雲指出，今天，蔣萬安先是拿李登輝總統出來背書，說李登輝總統、馬英九總統，都曾經為台北市長，然後也成為總統，也都道歉過。因此，蔣萬安說：「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」

范雲說，蔣萬安的談話很清楚，他只是跟著兩位前總統的腳步道歉，因為他只是那麼剛好的成為「台北市長」，所以他願意道歉。這一切，好似都跟蔣家無關，也跟他的蔣家身分與光環繼承無關！蔣萬安的道歉話術，是對所有國家暴力受害家屬的二次傷害。用自以為聰明的政治語言與話術，不敢直面加害者，將責任推給了自己的政治職務。

范雲表示，如果作為蔣家後代的蔣市長，真有誠意面對當年二二八事件中的受害者家屬，他可以立刻就回應受害者家屬長年訴求：

第一，蔣市長可以立刻要求台北市各級學校加速民主討論移除威權象徵。立即將蔣中正銅像從國中、國小等教育空間撤除。讓受害者家屬不用走到哪都看到加害人的銅像對他們微笑。

第二，蔣市長可以立刻將台北市的各種中正廳、中正路改名，誠懇反省當年二二八事件中，寧可錯殺千人，也不願放過一人的兇殘。

第三，針對位於台北但隸屬中央的中正紀念堂，蔣市長可以立刻表態，支持文化部將中正紀念堂轉型，不要再花費國家資源紀念二二八事件中的獨裁屠夫。

第四，作為國民黨內的新共主，蔣萬安前中常委可以立刻要求國民黨歸還威權時期，扮演國家暴力重要角色的海工會、陸工會、青工會，以及文工會等的政治檔案，還給受害者家屬最基本的真相！

范雲指出，如果以上四點，蔣市長都無能作為，那麼至少，作為一個在選舉中以蔣家血脈為榮，甚至大做文宣的蔣家後代唯一公職身分，「你可以快快協調家人出面，把停棺多年的蔣中正、蔣經國先生，送回中國安葬。讓你繼承血緣、引以為傲的先人入土為安，也不用再浪費民主國家人民的血汗稅收，繼續服務當年的威權獨裁加害人！」

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