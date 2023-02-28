蔣萬安出席228紀念活動 周邊抗議多、群眾高喊「下跪道歉」

台北市長蔣萬安約於下午3時多進行致詞時，多名抗議人士衝入現場，並一度接近蔣萬安身邊，場面相當混亂。（記者劉信德攝）

2023/02/28 16:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣國與公投護台灣聯盟今下午在二二八紀念公園外召開記者會，高喊「抗議台北市長蔣萬安濫設集遊管制區」，抗議蔣市府在2月28日這天將二二八公園周遭列為集會遊行管制區，過程平和，公投護台灣聯盟強調二二八並非任何人的政治提款機，而是台灣人民共同遭受的苦難，至今仍有諸多冤案未公布兇手，應繼續推動轉型正義，並追究加害者的責任。

蔣萬安首度以市長身份參加北市府於228公園舉辦的紀念活動，但台灣國與公投護台灣聯盟約超過20位的民眾高舉牌子於現場抗議。

但除此之外，二二八紀念公園還有不少零星的個別民眾舉牌抗議，有一男子則在距離活動現場100公尺大喊「蔣萬安下跪道歉」。

「勿忘二二八、真相要公開」公投護台灣聯盟總召羅宜表示，蔣萬安在參政過程，享受黨國蔣家的政治紅利，但要嚴正告訴蔣萬安，若自詡為蔣家後代，就更要對台灣至今仍隨處可見的兩蔣銅像與中正紀念堂存廢作出表態，並要求蔣萬安立即與國防部商談，將慈湖兩蔣棺木下葬。

公投護台灣聯盟主張，國民黨長期黨國不分，在兩蔣統治的期間更將台灣視作蔣家的天下，並給台灣帶來許多無法抹滅的傷痛，如同70幾年前的228事件，縱使台灣近年積極推動轉型正義，但蔣萬安所處的國民黨仍處處阻饒，意圖讓過往台灣人民流血流淚的歷史被時間所淹沒，這一些都在在顯示於他們出自於加害者，所以不願讓真相被大眾所看見。

台灣國與公投護台灣聯盟這場記者會平和，並未干擾場內活動；據了解，蔣萬安致詞時遭抗議的並非台灣國與公投護台灣聯盟，不過在蔣萬安致詞遭打斷後，「台灣國」理事長陳峻涵進入紀念活動現場，手持228受難者共同的訴求，「遷葬浮棺，拆除銅像」，但當時因已被抗議，現場維安人員及工作人員皆相當謹慎，立刻將陳峻涵請出現場，並未影響到活動進行。

陳峻涵表示，兩蔣是二二八及戒嚴統治的元凶，本該受到嚴厲撻伐，但台灣人民卻仍安奉其浮棺近半世紀，從而浪費數十億民脂民膏，受難家屬卻只能在暗夜哭泣，情何以堪，歷史可以原諒但絕不能遺忘，當事人的忍氣吞聲、寬容大度，但不該成為掌權者怠政推諉的託辭。

陳峻涵強調，依照現行法律規定，單獨設置禮廳及靈堂不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩，浮棺明顯違法多年，「台灣國」將擇日赴台北地檢署按鈴告發蔣萬安違反殯葬管理條例。

二二八紀念公園今有不少民間團體及零星民眾舉牌抗議，圖中男子則在距離活動現場100公尺大喊「蔣萬安下跪道歉」。（記者楊心慧攝）

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