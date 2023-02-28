不以蔣家後代身分為228道歉 蔣萬安跳針：身為市長願為緝菸事件致歉

台北市長蔣萬安約於下午3時多進行致詞時，多名抗議人士衝入現場，並一度接近蔣萬安身邊，場面相當混亂。（記者劉信德攝）

2023/02/28 16:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安今於228紀念會上，以市長身分對「76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」，受訪時重申，除對於緝菸事件道歉外，也將坦然面對，希望公佈更多史料、還原事實真相，持續撫平傷痕達到社會和諧；至於是否以「蔣家後代」身分道歉，蔣萬安跳針稱，身為市長，願為緝菸事件致上誠摯歉意。

蔣萬安今以台北市長身分對228事件致歉，會後受訪時表示，每件歷史事件都不該停格在某個階段，前總統李登輝、馬英九都曾以國家元首身分對228事件承擔政府所犯錯誤並致歉，且2人都曾是台北市長，均深切感受台北市民、台灣民眾之痛，因此自己身為台北市長，深深對76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件致歉，且任何執政者都應以此為鑑。

蔣萬安稱，這些日子在文化局協助安排下，曾與228受難家屬見面、聆聽相關聲音，有些家屬表達目前並未獲得適當平反，因此台北市政府將盡力尋求新證據，藉此撫平家屬，包括逝者心靈及生者的悲傷，希望透過尋找更多史料公布，還原事實真相，持續撫平傷痕來達到社會和諧目的。

但被問到是否以「蔣家後代」身分道歉，蔣萬安再跳針稱，過去幾位總統都曾是台北市長，自己身為市長，也願意為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，致上誠摯歉意。

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