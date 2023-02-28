是否擔任郭台銘副手？ 柯文哲：時間還早 團結一切可團結的力量

對媒體詢問如果郭台銘願意合作，是否擔任郭台銘副手？民眾黨主席柯文哲表示時間還早，會團結一切可團結的力量。（記者洪美秀攝）

2023/02/28 16:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天參加新竹市府舉辦的228追思音樂會後，針對媒體詢問近期前民眾黨立委蔡壁如拋民眾黨歡迎與鴻海創辦人郭台銘合作話題，對此，柯文哲受訪表示，會團結一切可團結的力量。至於郭台銘若同意合作，會不會擔任郭台銘的副手？柯文哲說，距總統大選還有段時間，民眾黨有決策機制，近期會成立選舉決策委員會，再由中常會來決定。

柯文哲說，民眾黨是開放的政黨，每個黨員都可發表自己的言論，目前第一步就是成立選舉決策委員會，再交給中常會決定，目前都是黨員可表達的階段，但還是要有機制來決定。

至於新竹市立委的人選，柯文哲反問記者要不要來參加甄選？並強調現在人才不好找。

至於如果郭台銘願意合作，是否同意擔任副手？柯文哲也強調會團結一切可團結的力量，但距總統大選的變化還很大，到時候再來處理。

新竹市長高虹安對蔡壁如的說法也回應，民眾黨每個人都有發表言論的權利，至於柯文哲或創辦人郭台銘是否參選，她認為2人都是很好的政治前輩，會有智慧來決定，她尊重也祝福大家的決定，且離總統大選還有段日子，現在談這個仍太早。

如果郭台銘願意合作，是否擔任郭台銘副手？民眾黨主席柯文哲今天參加新竹市的二二八追思活動時表示時間還早，會團結一切可團結的力量。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法