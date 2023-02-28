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    首頁　>　臺北市

    八堵副站長蘇水木228事件中失蹤 鄰居也遭鐵絲反綁「填海」

    八堵副站長蘇水木二二八事件中失蹤至今，蔡英文總統今日親頒回復名譽證書給受難者蘇水木，由兒子蘇清雲（右）代表領取。（記者洪瑞琴攝）

    八堵副站長蘇水木二二八事件中失蹤至今，蔡英文總統今日親頒回復名譽證書給受難者蘇水木，由兒子蘇清雲（右）代表領取。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/28 15:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「二二八事件中樞紀念儀式」今年移師台南二二八紀念公園舉行，蔡英文總統頒發回復名譽證書，為失蹤至今的受難者蘇水木平反。據受難紀要，1947年3月11日，基隆要塞司令部派兵包圍車站，當場開搶打死5人，並將擔任八堵車站副站長蘇水木等鐵路局員工抓走，迄今生死不明。

    蔡總統今日親頒回復名譽證書，由蘇水木兒子蘇清雲代表受頒領取；另外，根據蘇水木次子蘇豐富過去接受中研院口述歷史訪談提及，二二八事件發生時，蘇水木才36歲，在火車站被抓走後，家人每天心急如焚，聽到哪邊有屍體浮現就去認屍，看能不能找到親人。

    據描述，當時基隆車站前海邊浮屍很多，蘇家人研判，如果「填海」的話，7、8個人中至少有1、2個會浮起來，不可能全都沒浮上來，若找不到，很可能是在要塞司令部內，被就地挖個坑埋了。

    關於基隆二二八其它見聞，蘇豐富提到，鄰居許炎山住在基隆，在來八堵上班途中被抓走，被人用八番線鐵絲反綁雙手，丟入海中。屍體運回來時，剛好在他家隔壁，「我有看到，全身都漲起來」，死的時間和八堵事件差一段日子。當時不分是否八堵站員，隨他們高興，在路上走看不順眼，就被抓去填海，不一定要有什麼恩怨。

    根據訪談紀錄，蘇豐富說，當時還有人被裝在布袋，有一天他遇到一個開計程車的，說曾經搭載一名乘客，大罵三字經，說二二八時有被裝在布袋丟入海裡，幸好最後有掙扎逃了出來。可見當時兵的素質有夠差，說句難聽的是「土匪兵」。

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