蔣萬安以「台北市長身分」 為228事件「致上誠摯歉意」

台北市長蔣萬安約於下午3時多進行致詞時，多名抗議人士衝入現場，並一度接近蔣萬安身邊，場面相當混亂。（記者劉信德攝）

2023/02/28 15:54

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安今主持台北市二二八事件76週年紀念會，致詞時表示，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，並承諾將責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。

台北市政府今於二二八和平公園舉行台北市二二八事件76週年紀念會，也是蔣萬安任內首度主持的二二八紀念活動，但才上台致詞時隨即遭抗議群眾闖入舞台內，要求蔣萬安道歉，蔣萬安面色尷尬停在原地，現場十分混亂，儀式一度中斷約5分鐘。

蔣萬安致詞時表示，此為首次以台北市長身份參加二二八紀念活動，心情非常複雜肅穆，而這些日子以來在台北市文化局協助，更深入閱讀了二二八的相關資料，走訪了二二八紀念館，參觀常設展與特展，會晤了受難者家屬，傾聽他們的心聲，對我來說，這是個人生涯對台灣現代史的一次近身洗禮，也是作為台北市長，今後必得再三深入理解，面對的責任。

蔣萬安指出，前台北市長、前總統李登輝曾說，仇恨與怨懟只會加深已有的傷痛，唯有愛心與寬容才能走出悲愴的陰影，而自己也從二二八家屬們的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深。

蔣萬安說，二二八事件，已不再是禁忌，也已成為我們社會大眾，反思民主價值之意義，回饋人權教育的重要歷史素材，這都是台灣走過從前，邁向未來，最珍貴的現實教材；然而，所有的歷史事件，都不該停格於某個階段，換言之，我們仍必須不斷的反省，不停的挖掘，許多受難者家屬親人仍未得到適當的平反，仍有待新的證據來平撫逝者的靈魂與生者的傷悲，此為從政者的責任。

蔣萬安宣示，在市長任內必責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。

蔣萬安表示，李登輝曾以「國家元首」身份對二二八事件致以深摯的歉意，而前總統馬英九也曾說過，政府雖做不少補償，但對於至親愛人消逝的刻骨銘心感受，不可能因此消失，我們必須更深刻體會家屬的心境，對事件痛定思痛，認錯改變。蔣萬安稱，兩位前市長都深切感受市民、民眾之痛，「何嘗不也是我身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！」

蔣萬安表示，身為台北市長，「我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標。

蔣萬安強調，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就，自己願終身守護這民主，更期盼台北市民不斷的鞭策自己，不忘歷史殷鑑，也認為歷史的陰影唯有在人性的光明照耀下，才能坦然走出，將努力致力讓所有市民更坦然的面對彼此，擁抱彼此，銘記二二八，迎向一個有愛，有包容，有尊重的和平未來。

台北市長蔣萬安表示，自己從二二八家屬們的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深。（記者劉信德攝）

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