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    悼「旺年之交」辜寬敏 謝志偉：他是心胸寬廣的台灣民族主義者

    總統府資政辜寬敏27日離世，我國駐德代表謝志偉今在臉書發文哀悼。（資料照）

    總統府資政辜寬敏27日離世，我國駐德代表謝志偉今在臉書發文哀悼。（資料照）

    2023/02/28 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕國內獨派大老、總統府資政辜寬敏於27日辭世，享耆壽97歲。我國駐德代表謝志偉今在臉書發文哀悼「旺年之交」，指出辜寬敏是一個心胸寬廣而健康的「台灣民族主義」者，固然追求台灣成為一個真正主權完整、人權完善的國家，但同時也認為，好不容易擺脫掉戒嚴黨國的台灣人，也應支持中國人、西藏人等的自由民主化。

    謝志偉今在臉書發文，內文提及他和辜寛敏認識之初，名之為「旺年之交」。當時他40歲以上，50歲遠遠不到，正值旺年。儘管辜寬敏雖然長他將近一輩，但那時他的兩眼烱烱有神，上下腰板直挺，若非生命體驗如此豐富，以及思維歷練如此深邃，「我輩其時若和他稱兄道弟，並非難以想像」。

    謝志偉提到，辜寬敏生長在日本時代，繼遭逢黨國時代、復經歷戒嚴時代，終而得炙自由時代，但他認為，辜寛敏直至離開人世的那剎那，都不曾覺得自己是真正的自由人，因為「他終其一生一直背負著一擔千斤重的遺憾－只能當個『台灣人』，而非『堂堂正正的台灣人』」。

    謝志偉解釋，「堂堂正正的台灣人」而非「歪歪扭扭的中國人」，這是辜寬敏作為獨派永恆的標籤，若稱勳章亦屬妥當。他忠誠於自己的認同，推介它，捍衛它，這是武士精神，故稱辜寛敏「頑固獨派」非常可以，責「背祖叛宗」則失焦大矣。

    謝志偉指出，辜寬敏固然追求台灣成為一個真正主權完整、人權完善的國家，但也認為，好不容易擺脫掉戒嚴黨國的台灣人，應該支持中國人、西藏人等的自由民主化。光就這點而言，辜寛敏是一個心胸寬廣而健康的「台灣民族主義」者，「反而台灣那些口口聲聲『復興中華民族』，卻對追求自由民主的中國人、西藏人、香港人、維吾爾族人受盡中共折磨、迫害命運置若罔聞的台灣人和中國人才是不折不扣的『中國種族主義者』！」

    謝志偉最後說，只有台灣擺脫被中共併吞的命運，才可能行「兄弟之幫」。他接著說，寬敏先輩離世，評價與評論必多，但他這麼看：「辜寬敏是忍不住『想獨』，人性也；不忍心『獨享』，人道也」，接著哀悼地說「今日您獨行，一路好走」。

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