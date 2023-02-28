蔣萬安228致詞遭抗議中斷 場面一度混亂

抗議男子讓現場一度混亂，蔣萬安一度致詞中斷。（記者楊心慧攝）

2023/02/28 15:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市二二八紀念活動今下午2時到3時在二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉辦，台北市長蔣萬安約於下午3時多進行致詞，但致詞到一半卻被大批民眾於現場抗議大喊「殺人兇手」，一名男子還衝到台前靠近蔣萬安，遭維安人員壓制，場面一度混亂，蔣萬安一度停止致詞約2分鐘才恢復致詞。

台北市二二八紀念活動在活動開始前，台灣國與公投護台灣聯盟就在場外召開記者會，高喊「抗議蔣萬安濫設集遊管制區」，抗議蔣市府在2月28日這天將二二八公園周遭列為集會遊行管制區，不過過程平和，沒有任何衝突。

在活動開始後，仍有個別民眾在周邊喊著要求蔣萬安下跪道歉，只是距離現場約100公尺，尚未干擾活動進行，而這些民眾也被現場工作人員請走。

沒想到在蔣萬安致詞到一半時，又有民眾抗議導致致詞中斷，大批民眾高喊「殺人兇手」，甚至有一名男子衝到台前靠近蔣萬安，遭維安人員抱住壓制，場面一度混亂，蔣萬安一度暫停致詞，台下的部份參與貴賓一度鼓掌拍手為蔣萬安加油打氣。

台北市二二八紀念活動今下午2時到3時在二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉辦，過程包含由光復愛樂合唱團的追思合唱、二二八家屬獻樂、司儀帶領全體出席默哀者祝禱1分鐘，以及蔣萬安與二二八家屬代表獻花致敬，隨後家屬致詞、貴賓代表致詞，最後才安排蔣萬安致詞。

抗議男子讓現場一度混亂。（記者楊心慧攝）

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