關鍵字源頭攔阻 詐騙簡訊近半年減少約9成

警政署努力下，簡訊詐騙大幅減少近9成。（記者姚岳宏攝）

2023/02/28 14:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕原本居高不下的簡訊詐騙，在警政署「關鍵字攔阻、發送端停話及要求業者自律」多管道努力防制下，自源頭阻斷詐騙簡訊，已有大幅下降趨勢，據刑事警察局165專線統計，詐騙簡訊於去年8月還發生1516件，去年12月已大幅下降至176件，減少1340件（-88.39%），減少近9成。

去年8月間，警政署長黃明昭一聲令下，動員全國警察同仁積極蒐報各類詐騙簡訊，並簡化民眾於165網站進行檢舉的流程，這些做法讓165專線得以在短時間內大量並即時掌握詐騙簡訊樣態，續由WHOSCALL及趨勢科技等業者進行深入剖析，讓各類詐騙簡訊無所遁形。

鑒於詐騙簡訊透過電信公司及簡訊平台發送，警政署會同國家通訊傳播委員會召會研商，要求業者以165專線彙整提供的資訊為基礎，據以執行「關鍵字攔阻、發送端停話及要求業者自律」等措施，在政府及業者的共同努力下，自源頭阻斷詐騙簡訊。

除有效防制，警方在溯源查緝上也不落人後，165專線彙整分析詐騙簡訊來源，交由刑事局外勤隊深入追查，日前於台北市內湖區等處所，查獲發送詐騙簡訊的不法二類電信公司及犯嫌，經查該公司發送詐騙簡訊逾1193萬則，詐騙款項高達新台幣6300萬元，雖僅是詐欺犯罪的冰山一角，但也藉此宣示政府打擊不法簡訊平台業者的決心。

警方說，詐騙手法日新月異，實需結合金融、電信、網路平台等主管機關的專業知能，自源頭管理詐騙集團經常利用的工具及管道，才能發揮防微漸杜的效果；165專線呼籲民眾平時即應建立防詐免疫力並提升防詐意識，如加入165LINE@官方帳號、165臉書粉絲專頁或下載警政服務App，隨時接收最新防詐資訊，如發現疑似詐騙訊息，也可透過165專線進行查證或檢舉，共同防制各類詐騙犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提供各類防詐宣導。（記者姚岳宏翻攝）

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