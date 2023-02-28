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    林宅血案調查「主謀呼之欲出」 陳菊籲開放政治檔案讓真相大白

    監察院長陳菊（右）、監委范巽綠（左）赴慈林紀念林園追思。（記者蔡昀容攝）

    監察院長陳菊（右）、監委范巽綠（左）赴慈林紀念林園追思。（記者蔡昀容攝）

    2023/02/28 14:40

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是228紀念日，也是「林宅血案」滿43年的日子，監察院長陳菊、監委范巽綠赴慈林紀念林園（林家墓園）追思。對於上週提出的「林宅血案結案調查報告」，范巽綠說，主謀其實已呼之欲出，會繼續追蹤。陳菊說，透過一步步開放政治檔案，讓真相大白，台灣社會才能真正和解。

    民進黨前主席林義雄、夫人方素敏、陳菊、范巽綠等，出席「228事件暨林家祖孫受難追思紀念」致意。

    「今天來到這裡，沉痛無比。」范巽綠嘆，這塊土地有太多人犧牲生命，換取台灣自由民主，這一代人有責任去找尋歷史真相，還給受難者公道；林義雄和其家人，希望的就是找到真相，告慰亡者在天之靈，這是台灣應還給他們的公道。

    監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案調查報告」，指當年警總為主的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，並提出5項應繼續追查事項。

    此外，監院也通過糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。范巽綠受訪時指出，1992年警總裁撤時，檔案消失無蹤，豈有政府這樣處理威權時代掌控一切的機關？相關單位皆說未持有檔案，這非常不負責任，行政院應追究此事。

    范巽綠表示，當年警總等情治單位組成「307會報」，掌控所有偵查，檔案最後都交往國安局，他們合理懷疑，國安局還有未解密、遺失隱藏的檔案；國安局屬總統府體系，呼籲總統府、國安局檢討，盼能一起努力，誠心溝通，解密政治檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。

    「動手的主謀者或主謀集團，其實已呼之欲出，我們會繼續追蹤。」范巽綠說，兇手是職業兇手，而當年的統治集團和參與者，可能還有人在世，希望他們有良心跟勇氣，說出真相，這個社會才能走向和解。

    陳菊認為，43年來，林宅血案的真相和加害者未明，站在監察院的立場，有責任找出歷史真相，透過一步步開放政治檔案，解析真相，唯有真相大白，台灣社會才能真正和解，大家才能和諧，走過一段艱難黑暗年代，共同面對並向前邁進。

    陳菊說，已把「林宅血案結案調查報告」交給林義雄，先前她與林義雄溝通時，林義雄告訴她，40多年前已被偵訊十幾次，當時記憶清晰，所有過程和細節，都清楚記在筆錄裡，事隔40多年，監委應從過去的歷史檔案、偵訊筆錄尋求真相，他作為一個受害者，沒有話說，也不想說什麼，應該要去問加害者，而不是一再讓受害者傷痕抹鹽，很痛苦，他拒絕任何調查訪問。

    監察院長陳菊（右1）、監委范巽綠（右2）赴慈林紀念林園追思。（記者蔡昀容攝）

    監察院長陳菊（右1）、監委范巽綠（右2）赴慈林紀念林園追思。（記者蔡昀容攝）

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