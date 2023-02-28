紀念228 時代力量籲「政治檔案條例」儘速送立院審議

時代力量秘書長白卿芬在參與台北場的「拆除威權．起造新國家」活動時說，唯有透過真誠的面對與反省過去，撕裂的傷口才有癒合的可能。（時代力量提供）

2023/02/28 14:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為228事件76週年，時代力量黨主席陳椒華與秘書長白卿芬分別率領黨內夥伴參與台南及台北的228紀念活動。時代力量指出，在這個令人心碎的日子，除了緬懷228不幸的受難者，他們也要再次呼籲政府儘快將「政治檔案條例」送進立法院審議，並在立法院第10屆結束前三讀通過，讓台灣的轉型正義工程繼續再往前邁進，早日還給228及白色恐怖政治受難者公平正義。

陳椒華出席台南的「228事件中樞紀念儀式」活動時表示，今年紀念儀式主題為「正義匯聚、勇氣延續」，而推動轉型正義的價值在於還原歷史真相，政府必須從自身做起，包括積極公開歷史檔案、清除公共建築或場所之威權象徵、協助民間成立調查委員會，讓台灣真正邁向民主深化國家。

白卿芬則在參與台北場的「拆除威權．起造新國家」活動時說，228事件的經歷是台灣人民共同的傷痛，藉由上街遊行方式呼籲台灣人民面對歷史真相，唯有透過真誠的面對與反省過去，撕裂的傷口才有癒合的可能。

時代力量黨主席陳椒華出席台南的「228事件中樞紀念儀式」活動時表示，政府必須從自身做起，包括積極公開歷史檔案、清除公共建築或場所之威權象徵、協助民間成立調查委員會，讓台灣真正邁向民主深化國家。（時代力量提供）

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