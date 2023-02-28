蔣萬安應為228道歉？ 李勝雄：真心悔改上帝會赦免其祖先

二二八事件76週年「拆除威權 起造新國家」遊行活動，民眾手舉76週年紀念牌，手拉起白色長布條，遊行至二二八事件引爆地紀念碑天馬茶房前，獻花悼念受難者。（記者田裕華攝）

2023/02/28 14:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件76週年，台灣本土社團今日舉行「228.0紀念行動」，隊伍遊行至原行政長官公署的行政院前，以行動劇傳達台灣人歷經二二八傷痛。對於蔣介石後代蔣萬安是否應該道歉？1987年二二八公義和平運動發起人、律師李勝雄受訪指出，希望蔣萬安秉持愛的力量，拆除阿公、阿祖的威權，建立新而獨立的國家，台北市長是台灣國的台北市長，不是中華人民共和國的台北市長。若真心道歉悔改的話，上帝也會赦免蔣的祖先。

李勝峰指出，蔣萬安自己要承受罪惡，希望蔣萬安不要變成共犯，這是蔣萬安自己的事，蔣萬安對此事要表明，否則自己會受累。

李勝雄認為，人死後是有審判的，特別是加害者及其後代，若不認罪悔改或以行動和任何方式真誠道歉，最後都會受到上帝的審判。犯罪者若要被赦免，必須要真正悔改，台灣人也要化悲憤為力量，起造一個新的國家。

鄭南榕基金會執行長劉璐娜表示，1947年的二二八事件及三月屠殺，是台灣歷史上最悲痛及許多人不敢提的國殤。數以萬計的抗爭者和無辜者，被國民黨蔣介石政權殺害，家屬備受折磨和苦難，從1947年事發至今已經76年，但真相仍待公開和追究。

劉璐娜指出，在二二八事件40週年的1987年，台灣民間第一次公開紀念二二八，由陳永興醫師、李勝雄律師、鄭南榕和許多民主前輩，發起二二八和平日運動，透過民間自發性行動，白天遊行、晚上演講，公開討論二二八，要求真相和平反。

劉璐娜說，鄭南榕過去常被問到做為父親是外省人、母親是本省人的第二代，為何要關心二二八？鄭南榕出生於1947二二八發生那一年，驚悚年代深深影響了鄭南榕，1980年2月28日那天，林義雄的母親和雙胞胎女兒被暗殺，都震撼了鄭南榕。

劉璐娜強調，鄭南榕主張「台灣獨立是台灣唯一的活路」，台灣要走出被殖民統治的命運，就必須是自由、民主的國家。有主權、人權才能迎來真正的和平與公義，之後鄭南榕投入更多人力和財力，甚至最後以身殉道。

劉璐娜提到，鄭南榕了解國民黨和共產黨的本質，就是威權獨裁、視人民為無物，以高壓殘酷手段對付異議份子。1980年代國民黨軍系頭子開始與中國共產黨密謀，鄭南榕以更大力道監督國民黨政府，防止國共聯手凌遲台灣，就是為了要避免二二八悲劇在台灣重演，鄭也認為「台灣人必須團結和反抗才能獲得永久和平」。

她呼籲，一、朝野政黨及政治人物必須正視二二八歷史及教訓，同時拒絕中國威脅逼迫台灣，不要讓台灣再走上被殖民的命運。二、請蔡英文總統及國會多數的民進黨持續推動轉型正義，人民將重大歷史責任交給你們，請慎重以對和全力以赴，有誠實的歷史才有健康的社會。三、台灣人必須團結，拒絕被分化，決心捍衛台灣和民主自由成果，讓台灣民主深化，讓國際社會支持台灣。

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