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    首頁　>　臺北市

    學校防護團協助生產武器彈藥？ 國防部：非事實

    國防部今日澄清，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產。圖為205兵工廠研發多軸旋翼機可酬載T91步槍、40公厘榴彈發射器。（資料照）

    國防部今日澄清，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產。圖為205兵工廠研發多軸旋翼機可酬載T91步槍、40公厘榴彈發射器。（資料照）

    2023/02/28 14:11

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部預告修正「全民防衛動員準備法」修正草案，但草案內容引發各界討論，有媒體報導指，學校防護團協助軍需生產，「就是協助武器彈藥生產製造」，但國防部今日澄清，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團之服勤範圍，相關報導並非事實。

    國防部今日表示，有關青年戰時動員服勤，為教育部依據全動法及民防法等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高級中等學校職業類科專長科系（如醫護、災防等），編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力。

    國防部表示，依據「民防法」第5條規定，內政部及教育部會銜訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，明訂學校防護團服勤範圍，包括救護、消防、宣導、生產及交管等。其中協助軍需物資生產工作，是指經濟部訂定之「重要物資及固定設施調查實施辦法」第2條規範之重要物資，包括食物等10大類，其中並無「武器彈藥」。

    國防部重申，全民防衛動員法制工作，為民主國家面對敵國威脅，保障國家安全與人民生存的必要措施。國防部刻正配合修正草案公告、蒐整意見，期盼各方能基於保護國家安全的共同目標，依事實理性溝通討論，而非任意渲染扭曲、混淆視聽。

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