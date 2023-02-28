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    邀俄國女高音演出惹議 洪申翰：主辦單位應了解其政治脈絡

    立法院民進黨團副幹事長洪申翰。（資料照）

    立法院民進黨團副幹事長洪申翰。（資料照）

    2023/02/28 13:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕國家交響樂團（NSO）邀請被歐美多國封殺的「普廷的朋友」、俄羅斯女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko）訪台演出，引發議論。對此，立法院民進黨團副幹事長洪申翰表示，很多藝術和音樂背後都有其政治脈絡和情境，不可能完全切割；所以主辦單位真的應該要在這部分，做更周全的思考。

    在台灣的韓裔烏克蘭人申武松（Olek Shyn）27日晚間在推特發文，痛陳「這位普廷的朋友」為俄國入侵辯護，她認同且積極協助的殺人機器不斷殘害烏克蘭人民，這樣的人竟然可以自由來到台灣表演、賺錢，令人沮喪。

    洪申翰指出，如果從國際藝術或音樂交流來說，其實很多藝術和音樂本來就有其政治脈絡和情境，「當然大家會認為說，今天你邀請一個像這樣子藝術的或音樂的代表，大家一定也會看到她背後的政治脈絡或意識形態的脈絡，這是不可能完全切割的狀況。」

    洪申翰認為，相關邀演的單位，應更細膩去了解這些脈絡，去判斷現在這個時間點上，到底適不適合，尤其接下來烏俄戰爭將是非常關鍵的時機點，不管這位女演唱，她自己的態度如何，但大家都會對她過去的背景有理解，「所以確實我們的國家音樂廳或主辦單位，真的應該要在這部分做更周全的思考。」

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