教育部回應高中生無參戰疑慮 全志盟：家長勿被誤導而恐慌

教育部今午回應高中生無參戰疑慮，全志盟呼籲家長勿被誤導而恐慌。（記者林曉雲攝）

2023/02/28 13:09

〔記者林曉雲／台北報導〕國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，引發在野黨質疑是否要將學生送上戰場、管制媒體言論自由。教育部今午回應說明，現行民防法規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，依據民防法及全民防衛動員準備法相關規定，於平時完成人員編組、教育訓練等，以發揮自衛自救功能，因此，高中以上學校學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮。

教育部表示，將透過相關教師增能研習、各級學校防護團教育訓練及演習計畫規劃與執行、防災演習、萬安演習等相關計畫，加強對各級學校的宣導。

教育部日前與各地方政府開會、轉知相關規定，依現行民防法規定，高級中等以上學校之在校學生，應參加各該學校防護團編組支援服勤，教育部請各地方政府於3月底前，向縣市的高中職等學校索取學生資料，填報全民防衛動員署新建的雲端系統。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，家長支持教育部依法行政，依現行民防法規定，高中以上在校學生本來就應參加學校防護團編組支援服勤，學生相關學習是對學生的本身有幫助，建立正確專業的觀念且有能力保護自己的家園，呼籲家長勿因部分人士錯誤的引導而恐慌。

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