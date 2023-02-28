北市警壓制黑幫氣焰 掃黑、打詐查扣3千多萬元犯罪所得
2023/02/28 12:36
〔記者王冠仁／台北報導〕為了壓制不良幫派氣焰、剷除犯罪，台北市警局在本月13日至24日執行掃黑、打詐、緝毒專案行動，並於今天公布專案成果。掃黑部分，共檢肅犯罪組織案5件、查獲治平目標5人、共犯28人；台北打詐隊也在專案期間查獲集團性詐欺案35件、捕獲嫌犯數達148人，查扣不法所得3868萬餘元，成效斐然。
台北市刑警大隊指出，此次掃黑行動中，警方還查扣了各式槍枝、刀械、棍棒、行動電話等贓證物，另查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，有效打擊黑幫氣焰。
像是48歲黃姓男子，自稱是自稱天道盟不倒會八里分會副分會長，他在台北港區經營港務海運快遞專區人力派遣公司，自2020年4月起，數次於港內以恐嚇、威脅的方式，欲搶接台北港內的海運快遞專區人力派遣以及貨物報關業務，不從就持棍棒、鐵器砸毀被害人公司。
黃也在桃園某百貨公司廣場內，不滿有其他飲料店入駐，怕影響他開設的飲料店生意，就率眾恐嚇其他飲料店，氣焰囂張。警方經長期監控、蒐證，兵分多路逮捕黃等8嫌。
市刑大說，除了掃黑與打詐，警方也針對營業場所毒品案件加強查緝，防制此類場所淪為新興毒品的流通管道。專案期間警方共查獲施用持有新興毒品51人，於營業場所查獲涉毒7人，掃蕩涉毒營業場所150處。