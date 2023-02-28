北市警壓制黑幫氣焰 掃黑、打詐查扣3千多萬元犯罪所得

警方將自稱天道盟不倒會八里分會副分會長的黃姓男子與其同夥送辦。（記者王冠仁翻攝）

2023/02/28 12:36

〔記者王冠仁／台北報導〕為了壓制不良幫派氣焰、剷除犯罪，台北市警局在本月13日至24日執行掃黑、打詐、緝毒專案行動，並於今天公布專案成果。掃黑部分，共檢肅犯罪組織案5件、查獲治平目標5人、共犯28人；台北打詐隊也在專案期間查獲集團性詐欺案35件、捕獲嫌犯數達148人，查扣不法所得3868萬餘元，成效斐然。

台北市刑警大隊指出，此次掃黑行動中，警方還查扣了各式槍枝、刀械、棍棒、行動電話等贓證物，另查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，有效打擊黑幫氣焰。

像是48歲黃姓男子，自稱是自稱天道盟不倒會八里分會副分會長，他在台北港區經營港務海運快遞專區人力派遣公司，自2020年4月起，數次於港內以恐嚇、威脅的方式，欲搶接台北港內的海運快遞專區人力派遣以及貨物報關業務，不從就持棍棒、鐵器砸毀被害人公司。

黃也在桃園某百貨公司廣場內，不滿有其他飲料店入駐，怕影響他開設的飲料店生意，就率眾恐嚇其他飲料店，氣焰囂張。警方經長期監控、蒐證，兵分多路逮捕黃等8嫌。

市刑大說，除了掃黑與打詐，警方也針對營業場所毒品案件加強查緝，防制此類場所淪為新興毒品的流通管道。專案期間警方共查獲施用持有新興毒品51人，於營業場所查獲涉毒7人，掃蕩涉毒營業場所150處。

黃嫌率幫眾恐嚇、滋事。（記者王冠仁翻攝）

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