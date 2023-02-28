NSO邀親普廷女高音表演 在台烏人抵制：就像支持武統中國人來台

俄羅斯「歌劇女神」涅翠布柯在歐美的演出幾乎都被取消，卻獲國家交響樂團（NSO）邀請，3月5日將在國家音樂廳登台演出。（法新社）

2023/02/28 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）將來台舉行音樂會，引起在台烏克蘭人不滿抵制。台灣烏克蘭陣線發起人之一何曼柯（Alex Khomenko）受訪表示，主辦方或許不知道她的歷史，此安排不能說是有惡意的，但對烏克蘭人來說，所謂「聲明」不足以抵銷過去作為，「她的出現帶給我們的感受，就有如支持武統台灣的中國人來台灣表演會帶給台灣人的感受一樣」。

國家交響樂團（NSO）邀請涅翠布柯來台表演，預定3月5日晚上7點在台北國家音樂廳演出「力晶世紀美聲系列－NSO《向女神致敬》歌劇選粹之夜」。涅翠布柯在俄烏戰爭初始時曾發言支持祖國，之後聲明譴責戰爭。

在台韓裔烏克蘭人申武松（Olek Shyn）推文對此事表示沮喪，「普廷的朋友、入侵辯護人可以自由來到台灣，表演並賺錢，而她曾背書且積極幫助的死亡機器，卻不斷殺害烏克蘭人民」。

在台烏克蘭社群發起抵制，並製作了一份懶人包，細數涅翠布柯親俄作為；涅翠布柯是俄羅斯總統普廷的長期支持者，還曾身穿一件寫著「去柏林」的上衣，並配戴著象徵對俄羅斯軍隊支持的聖喬治絲帶。涅翠布柯更曾與入侵烏克蘭後武裝份子成立的「新俄羅斯聯邦」旗幟及領導人之一Oleg Tsaryov合影。

烏克蘭社群直言，涅翠布柯與普廷的交情是毋庸置疑的，她對於2022年俄羅斯全面武力入侵烏克蘭之事遲遲不願做譴責聲明且立場搖擺不定，不像其他藝術家那樣能不顧及自身安危的明確譴責俄羅斯。涅翠布柯後來雖有道歉，聽起來卻是空洞且沒有誠意。

何曼柯表示，「明確譴責給涅翠布柯在台灣提供表演平台和賺錢的機會」。主辦方或許不知道她的歷史，此安排不能說是有惡意的，但對烏克蘭人來說，「她的出現帶給我們的感受，就有如支持武統台灣的中國人來台灣表演會帶給台灣人的感受一樣」。

何曼柯呼籲，台灣的國家交響樂團以及台灣的國家音樂廳不應該與支持普廷種族滅絕和擴張主義戰爭的人士有任何連結，盼能取消此場演出，「因為台灣從第一天開始就支持烏克蘭，請抵制涅翠布柯在台灣國家音樂廳表演！」

烏克蘭文化部長特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）去年底發布一份制裁名單，涅翠布柯雖曾聲明道歉仍包括在內，使涅翠布柯在歐美各國的演出均被取消。

在台烏克蘭社群發起抵制，並製作一份懶人包，細數俄國女高音涅翠布柯親俄作為。（取自臉書）

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