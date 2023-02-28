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    首頁　>　臺北市

    二二八大遊行台北登場 民眾提蔣介石「臭頭」示眾

    為二二八受難者致哀，獨派團體台灣建國工程隊也提著蔣介石的「臭頭」參加活動。（記者田裕華攝）

    為二二八受難者致哀，獨派團體台灣建國工程隊也提著蔣介石的「臭頭」參加活動。（記者田裕華攝）

    2023/02/28 11:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件屆滿76週年，台灣本土社團今日上午舉行第七次「228.0紀念行動」大遊行，訴求拆除威權、起造新國家。隊伍由日新國小出發，行經二二八事件引爆地天馬茶坊舊址，由鄭南榕基金會董事鄭竹梅、律師李勝雄等人獻花，為二二八受難者致哀，獨派團體台灣建國工程隊也提著蔣介石的「臭頭」參加活動。

    鄭竹梅表示，今天是為了愛與公義而走，為了不要忘記而走，為了自由和信念而走，我們也是為了未來而走；李勝雄指出，今天是二二八事件76週年，同時也是林宅血案43週年，今年訴求是拆除威權、起造新國家。

    牧師歐蜜‧偉浪提及，76年前，從中國來的國民黨對台灣人屠殺，台灣人受屈辱流出鮮血，直到現在，還有中國共產黨不斷威脅台灣2300萬人。「我是台灣原住民」，原住民立足在台灣已經6、7千年，就像玉山一樣挺立、就像太平洋一樣環繞著，希望公義、廉明能夠淨化從中國來的污穢、骯髒、邪惡的勢力。

    台灣建國工程隊成員吳日昇受訪表示，蔣介石是二二八元凶，他跟隨與隊長郭建國已經拆了好幾個銅像，今天特地提著蔣介石的「臭頭」來參加遊行；郭建國則說，他已經砍了7座銅像，希望政府盡快拆除威權象徵。

    今日遊行從日新國小出發，一路行經天馬茶房舊址、台灣專賣局台北分局、原台北放送局，往前進行政院前進，也將在陳儀派兵掃射抗議民眾的原行政長官公署前提出訴求。

    二二八事件76週年「拆除威權 起造新國家」遊行活動，民眾手舉76周年紀念牌，手拉起白色長布條，遊行至二二八事件引爆地紀念碑天馬茶房前獻花悼念受難者。（記者田裕華攝）

    二二八事件76週年「拆除威權 起造新國家」遊行活動，民眾手舉76周年紀念牌，手拉起白色長布條，遊行至二二八事件引爆地紀念碑天馬茶房前獻花悼念受難者。（記者田裕華攝）

    鄭南榕基金會董事鄭竹梅表示，今天是為了愛與公義而走，為了不要忘記而走，為了自由和信念而走，我們也是為了未來而走。（記者田裕華攝）

    鄭南榕基金會董事鄭竹梅表示，今天是為了愛與公義而走，為了不要忘記而走，為了自由和信念而走，我們也是為了未來而走。（記者田裕華攝）

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