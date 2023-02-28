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    進入捷運站不戴口罩 男子跳針嗆員警

    該名男子頻頻跳針嗆員警。（記者王冠仁翻攝）

    該名男子頻頻跳針嗆員警。（記者王冠仁翻攝）

    2023/02/28 11:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕目前有鑑於疫情趨緩，政府也放鬆配戴口罩的規定，但進入捷運系統等處，仍應配戴口罩。昨天有一名男子進入台北捷運忠孝新生站卻沒有配戴口罩，捷運警察隊員發現後上前勸阻，他卻頻頻跳針回嗆「坐車才要戴口罩」，員警與保全人員上前規勸，要求他配合，他最後悻悻然戴上口罩離開捷運站。

    捷警隊指出，昨天晚上6時許，該名男子沒有配戴口罩，在忠孝新生站的月台處候車，員警發現他沒戴口罩，上前規勸，但男子起先卻相當不配合。員警與捷運保全告訴他，依照目前規定，進入捷運系統後仍須配戴口罩，但他卻頻頻回嗆「坐車才要戴口罩」、「你規定拿出來」。

    該名男子與員警僵持不久，事後疑自覺理虧，悻悻然配上口罩出站離開。

    捷警隊呼籲，中央流行疫情指揮中心目前已實施放寬配戴口罩的規定，但於公共運輸及特定運具（車廂、船舶、航空器等）及場站仍須按規定全程戴口罩，不聽勸導者會依違反傳染病防治法，開罰3千元至1萬5千元。

    捷運公司也說，旅客只要進入捷運閘門（付費）區域及搭乘貓空纜車，仍須全程佩戴口罩，敬請旅客務必配合。

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