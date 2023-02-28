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    紀念228 賴清德：放下對立面對外來威權 社會要和解向前

    副總統暨民進黨主席賴清德表示，下階段台灣的挑戰非常嚴峻，此時更要讓社會和解向前。（取自臉書）

    副總統暨民進黨主席賴清德表示，下階段台灣的挑戰非常嚴峻，此時更要讓社會和解向前。（取自臉書）

    2023/02/28 10:59

    〔記者陳昀／台北報導〕今天是228和平紀念日，副總統暨民進黨主席賴清德今在臉書發文表示，我們要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅，下階段台灣的挑戰非常嚴峻，此時更要讓社會和解向前，讓台灣更加勇敢堅韌，只要團結一心，未來再大的逆境都能克服。

    賴清德表示，這一天除了追思受難者，也對受難者的家屬致上慰問與關懷，前幾日他特地到高雄和市長陳其邁再次重新觀賞「悲情城市」，33年後再看一次仍有深刻感受，「你們要尊嚴地活著，父親無罪」這是劇中受難者留給家屬的遺書，這一幕讓許多觀眾揪心，相似的場景也的確在現實中發生。

    賴清德指出，因為228事件，台灣喪失一整個世代的菁英，讓當時的台灣無法與國際潮流同步推動民主化，許多人家破人亡、妻離子散，甚至避居海外，終生都籠罩於陰影之下，這些在當時都是不能說的禁忌，一直從李登輝前總統開始，政府才開始認錯、道歉、賠償，並在許多人的努力之下，政府加緊轉型正義的工作，監察院近日也完成了「林宅血案結案調查報告」，為歷史追尋了真相，更為台灣在傷痛的黑夜中，點亮了光明與希望。

    賴清德表示，轉型正義是政府責無旁貸的工作，提醒我們不能忘記台灣曾經歷威權統治，只有釐清歷史的真相與責任，台灣才能建立真正的和解，他要向這群在過去不畏強權，為歷史真相努力奔走的前輩致敬。是他們的努力，才為台灣轉型正義的馬拉松，點亮了一線曙光。

    賴清德強調，228和平紀念日提醒我們，了解過去、省思未來並把握現在，我們要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅，民主不能走回頭路，珍惜民主的心，會讓我們更有力量，合作抵抗企圖改變我們生活方式的威權主義。

    賴清德指出，下階段台灣面臨的挑戰非常嚴峻，此時我們更要承先啟後、走出陰暗、促進團結，不讓悲劇重演，讓社會和解向前，讓台灣更加勇敢堅韌。我相信，只要我們團結一心，未來再大的逆境都能克服。我們一起共同面對這塊土地的將來，用尊重、包容與勇氣，打造一個更公義、更團結的國家。

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