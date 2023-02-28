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    首頁　>　臺北市

    首例！T1聯盟球員場上鬥毆 警方將以違反社維法偵辦

    桃園雲豹作客台啤英熊，兩隊在終場前50.3秒爆發嚴重衝突，英熊助教林玠禾從板凳席衝出一路追打陳孝榕。（資料照）

    桃園雲豹作客台啤英熊，兩隊在終場前50.3秒爆發嚴重衝突，英熊助教林玠禾從板凳席衝出一路追打陳孝榕。（資料照）

    2023/02/28 10:43

    〔記者王冠仁／台北報導〕T1聯盟（台灣頂級職業籃球大聯盟）日前爆發出賽史以來最嚴重的衝突，桃園永豐雲豹隊與台灣啤酒英熊隊的兩方成員大打出手。雖然T1聯盟祭出懲處，但有網友看不下去，向警方告發球員鬥毆違反社會秩序維護法；轄區警方受理後，將向T1聯盟要求提供當天比賽影像與懲處名單，不排除近期將傳喚鬥毆球員到案。

    依據社會秩序維護法第87條第2款，「互相鬥毆者」，可處1萬8千元以下罰鍰。

    據了解，警方已受理此案，屆時警方將會向T1聯盟索取當天比賽的相關影像，以及T1聯盟針對兩隊人員的懲處名單，交叉比對釐清，再進一步傳喚涉及鬥毆事件的球員到案。

    至於為何警方沒有依刑法「聚眾鬥毆罪」偵辦，而是辦違反社維法？警方認為在比賽期間，球場算是特定場域，周邊只有球員、球隊人員與相關工作人員，並非所有人都可以出入，不符合聚眾鬥毆罪的構成要件。

    一名警官說，過去台灣各種職業運動賽事，或多或少都有傳出球員在比賽期間因為肢體衝突而起的鬥毆事件，過去沒人向警方告發。此次T1聯賽鬥毆事件相當離譜，不僅球員打球員，甚至場邊的助理教練非但沒制止自家球員動手，還跳下場攻擊對方，行徑誇張。

    律師張耀宇認為，球員在比賽期間發生的鬥毆，大多數都是情緒激動、一時氣憤才出手，並非事先預謀要攻擊對方，若球員因此受傷大可提出傷害告訴。警方以違反社維法來辦，也是罰錢了事，他認為能約束球員在比賽期間不打架的效力並不高。

    本月19日，桃園永豐雲豹隊作客前往台灣啤酒英熊隊主場、台北市立大學天母校區體育館球場比賽，雲豹球員陳孝榕向英熊後衛蔣淯安臉部揮肘，兩人相互推擠，英熊助教林玠禾失控衝入場內追打陳孝榕，雙方人馬一擁而上，拳打腳踢場面混亂，總計多達12人被趕出場，包括勸架的雲豹「魔獸」霍華德。

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