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    悼辜寬敏 陳水扁：辜老曾直言反攻大陸痴人說夢 應優先保衛台灣

    前總統陳水扁昔日與獨派大老辜寬敏相見歡。（圖：前總統陳水扁提供）

    前總統陳水扁昔日與獨派大老辜寬敏相見歡。（圖：前總統陳水扁提供）

    2023/02/28 10:29

    〔記者王俊忠／台南報導〕國內獨派大老、總統府資政辜寬敏於27日辭世，享耆壽97歲。前總統陳水扁在臉書發文悼念，陳水扁透露辜老出錢讓他出獄，是阿扁的大恩情人，尤其辜老曾在1972年3月初與副閣揆蔣經國共商國是時，大無畏地直言反攻大陸是痴人說夢，保衛台灣應優先於反攻大陸，是智仁勇三達德兼具的典範。

    陳水扁表示，辜老不只出錢讓他出獄，還把新台灣國策智庫無條件交給凱達格蘭基金會經營，2022年2月11日，辜老抱病接受他在兩天後播出的「有夢上水」第59集專訪，往事歷歷在目，如今辜老如師如父的教誨已成絕響。

    2022年7月25日，陳水扁說他到陽明山探視辜老，他對辜老說：「辜老要加油喔！」，辜老回稱：「沒有油可加了啦！」，如今是後生晚輩繼續為完成辜老遺願再加油的時候了！

    陳水扁指出，辜老曾於1972年3月2日與時任副閣揆的蔣經國共商國是，大無畏地直言反攻大陸是痴人說夢，保衛台灣應優先於反攻大陸，同時要求解除黨禁，開放言論自由，辜老言人所不敢言。2008年辜老為了承擔重責大任，挺身競逐民進黨主席，榮獲近4成選票。

    陳水扁並說，辜老一生推動台獨運動，力主正名、制憲、入聯、辦雜誌、登廣告，成立智庫與基金會，宣揚台灣意識，身先士卒。特別是獎掖後進、鼓舞年輕人，熱心公益、賑災濟弱，從不落人後，辜老已完美走完人生花道，留下智仁勇三達德兼具的成功典範，也是他追隨學習的好榜樣。

    前總統陳水扁過往探視獨派大老辜寬敏。（圖：前總統陳水扁提供）

    前總統陳水扁過往探視獨派大老辜寬敏。（圖：前總統陳水扁提供）

    前總統陳水扁在臉書追悼辭世的總統府資政辜寬敏。（圖：取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁在臉書追悼辭世的總統府資政辜寬敏。（圖：取自陳水扁臉書）

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