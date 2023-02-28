訪中正紀念堂 史哲：透過威權體制創造的「偉人」不正常

文化部長史哲接受專訪，透露中正紀念堂的轉型方針。（記者于安亭攝）

2023/02/28 10:10

〔記者凌美雪／台北報導〕今天是228事件76週年，中正紀念堂轉型議題也持續受各界關注。新任文化部長史哲接受本報《官我什麼事》節目專訪，首度直面「轉型正義」相關議題表示，站在文化部的角度，求取「和解」的方法，把它當作一個文化反省，或是文化傳承記取教訓的一環，最關鍵的就是中正紀念堂。

史哲首次透露個人對轉型正義的看法，雖然從台灣民主化以來，這個課題就一直被討論，但大家恐怕會覺得，討論這麼久好像沒有得到結論，即便經過鄭麗君、李永得兩位前任文化部長，已開過非常多全國的公民會議，凝聚了相關的意見跟看法並記錄成冊，甚至也進行了一個空間的想像競圖，希望透過各方對空間改造的公開討論，進一步談未來的可能性。但若與其他國家相比，台灣好像一直沒有比較明確的進度，或更斷然的處置。

史哲表示，「這世界上有偉人，偉人不一定有什麼不好，可是透過威權的權力體制所創造出來的偉人，在民主自由開放的社會裡面，其實是不大正常。」史哲坦承自己上任第2天就去了一趟中正紀念堂，真正從上到下好好走了一遍，回想到1990年野百合學運，他坐在廣場上，而今33年過去了，站在銅像前看著廣場，頗有感概。

「再看那個銅像，確實是大到比我想像中的還大，比我40年前還是小學生時來看給我想像中還要更大。大家不要忘記，台灣成群結隊的銅像都拆完在桃園，所以我就在想說，這個工程確實這麼多年很難進行，也不是沒有它的原因，確實是很龐大、巨大，工法上確實很難。」

「在威權體制底下的中正紀念堂及其園區，確實是一個威權底下的精密的配置，」史哲說，「銅像往前望去左右兩邊兩廳院，這象徵什麼？他不是單純一個政治的圖像而已，他兩邊的兩廳院代表國家表演藝術的殿堂，同樣的中正紀念堂園區很大，它也是一個市民休閒生活之地，在這邊可以看到非常多的觀光客嘻嘻哈哈，他們其實不是真正在關心台灣的歷史過程，只有一直拍照，它其實已經觀光化、娛樂化了。」

「這件事其實也變得讓我們不得不深省，我們到底要用什麼樣的手法、方式來達成我們的轉型正義？在這個中正紀念堂上的做法，我覺得真的值得深思。」史哲強調，這是一個一直在進行當中的事情，但在手法、作法上，恐怕也要用更新時代的方法來思考。

文化部長史哲接受本報《官我什麼事》節目專訪，首度直面「轉型正義」提出個人看法。（翻攝自《官我什麼事》）

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