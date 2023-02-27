當心荷包失血！ 北市十大違停取締熱點出爐 這路段蟬聯榜首

人多車多的忠孝東路四段，是台北市違規停車熱點第一名。（記者蔡思培攝）

2023/02/27 20:13

〔記者蔡思培／台北報導〕交通部去年4月底限縮民眾檢舉交通違規，最常被檢舉的一般紅黃線違規停車也不受理檢舉。台北市去年民眾檢舉交通違規件數也因此大減，其中違規臨時停車減少近9萬件，但去年交通警察舉發違規停車卻增加，人多車多的忠孝東路四段仍蟬聯違規停車取締熱點冠軍。

道路交通管理處罰條例第7條之1去年修正，將交通違規檢舉項目限縮成46項，主要是危害性較高且警察不易取締的動態違規。違規停車方面，紅黃線或人行道違停不受理，但可檢舉在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內違停、違規併排停車、占用身障停車格等違規行為。

交通違規檢舉限縮後，台北市去年接獲61.3萬件交通違規，較前年68.2萬件減少近7萬件，雖然違規臨時停車仍是檢舉項目第一名，但去年檢舉23.2萬件，相較前年32.2減少近9萬件，但仍是檢舉第一名。違規停車檢舉也從前年的8.7萬件，減少至去年的3.8萬件。不過原本檢舉第二名的「不依規定使用燈光」，檢舉數反從前年的10.4萬件，增加至13.2萬件。

然而，交通違規檢舉限縮後，警方也加強取締違規，去年共取締223萬件，較前年增加近6萬件，其中違規停車取締65萬件。台北市交通警察大隊指出，忠孝東路四段是取締違規停車最多的路口，違規高達1.6萬件。第二至五名的違停熱點則依序為敦化南路一段、内湖路一段、林森北路、南京東路五段，各點皆取締超過9000件。第六至十名依序為民權東路六段、中山北路二段、羅斯福路四段、八德路四段、忠孝東路五段。

忠孝東路四段、敦化南路一段位於商業繁榮的東區，停車需求大，附近又有捷運站，常可見駕駛違規停車接送親友搭乘捷運。內湖區內湖路一段周邊有捷運站、內湖科技園區，又有美食街等，也常有民眾違停。

交大強調，警方將持續針對主要幹道及違停熱點加強巡查取締，若發現違規停車事實明確就會依法舉發，並針對嚴重影響交通順暢及安全車輛拖吊移置，呼籲民眾勿貪圖一時方便違規停車，違規除會被依法開罰，若衍生交通事故，也可能需負擔肇事責任。

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